男星范姜彥豐和老婆粿粿婚變事件鬧得沸沸揚揚，粿粿被控出軌王子（邱勝翊），形象跌至谷底。百萬YouTuber蔡阿嘎今（30）日也發文，在IG貼出他與5對昔日愛侶的合照，其中就包含范姜彥豐、粿粿夫妻，以及已分手的網紅情侶Andy和家寧，和離婚網紅Ryu、Yuma。這些人和蔡阿嘎合照後不是分手就是離婚，讓蔡阿嘎自嘲：「看完這些照片不寒而慄…這算不算是一種反指標？」
蔡阿嘎是真愛反指標？合照5對愛侶全都感情破裂
蔡阿嘎今日在IG發文，曬出5張他與老婆二伯過去和其他情侶、夫妻檔的大合照，出現在照片中的5對愛侶如今都已感情破裂，蔡阿嘎看了照片後也直呼不寒而慄，自嘲：「這算不算是一種反指標？以後不要再隨便跟人合照了」。
只見與蔡阿嘎夫妻合照過的人包含近期在鬧婚變的范姜彥豐、粿粿，以及分手後陷入財務糾紛的網紅Andy與家寧，還有去年12月離婚的日本、馬來西亞籍YouTuber Yuma與Ryu、因為家暴事件和前妻離婚的網紅台南Josh、已離婚2年的昔日網紅夫妻「茂木夫妻」林薏涵、茂木桑。
這5張照片巧合程度破表，讓網友看了也紛紛笑翻留言，「斷緣神仙嗎」、「我們之前在台中高鐵遇到你們，還好沒有上前拍合照」、「要分手離婚的可以找你們合照，這可能會是一筆生意」、「我真的要笑死，流量密碼」、「嘎哥根本彰化八卦山大佛吧」、「笑死，我跟某一任女友參加過嘎哥在華山辦的10週年展，一起跟嘎哥合照，然後就被劈腿了捏」。
已婚的直播網紅「天后闆妹」見狀也急忙留言，「嘎哥，我們那張大合照來得及把記憶卡燒掉嗎？」蔡阿嘎則幽默回覆：「你們請撐住」。還有粉絲喊話蔡阿嘎跟二伯，「只要你跟二伯不離婚我都相信愛情」。
