《英雄聯盟》（League of Legends）2025 年 S15 世界大賽八強賽結果逐漸出爐，昨（29）日太平洋賽區 LCP 第一種子 CFO 中信飛牡蠣 以 0：3 遭 LCK 第三種子 KT 橫掃淘汰。賽事結束後，英雄聯盟官方同步公布最新全球戰力排行榜（Global Power Rankings），CFO 強度分數剩下 1492 分，排名從第 5 名跌回第 7 名，連帶讓 LCP 賽區總體強度降至 1338 分，遭歐洲 LEC 超車，暫時變回世界第4賽區。
CFO目送KT突破10年魔咒！全球戰隊戰力版圖又更動
英雄聯盟S15世界賽8強賽已經進行2場，先是GEN.G 3:1擊敗HLE，再來是KT 3:0擊敗CFO，因此四強賽第一個對戰組合將由GEN.G 對上KT，LCK內戰準備上演。
昨（29）日 KT 晉級四強後，也正式破除了自 2015 年以來「始終止步八強」的尷尬魔咒。中路老將 BDD 也迎來職業生涯第二度闖入四強，前一次則是在 2021 年效力 GEN.G 時達成。
CFO遭KT直落三橫掃淘汰後，全球戰力版圖也隨之出現變化。根據《英雄聯盟》官方 LoL Esports 昨（25）日晚間 11 點更新的全球戰力排行榜（Global Power Rankings），CFO 的強度分數從 1526 分跌至 1492 分，排名也從第 5 名滑落至第 7 名。相對地，KT 則從原本的第 10 名一口氣竄升至第 5 名，成功取代 CFO 的位置，同時讓已在 16 強止步的 BLG，再度在分數上反超 CFO。
同時，在地區強度分數部分，LCP賽區也從1354分跌回1338分，歐洲LEC則維持在1340分，LCP賽區跌回第4賽區。
不過，今（30）日開打的第三場八強賽由歐洲LEC的老牌王者G2對決LPL的第三種子TES，若是G2落敗的話，地區強度分數榜單可能還會有變動。但同時若TES取勝，則很可能會再度讓CFO從第7名位置往下跌。
2025《英雄聯盟》LOL世界賽八強淘汰賽賽程
🟡台灣時間 10/28（週二）
15:00 GEN 3:1 HLE （GEN晉級4強）
🟡台灣時間 10/29（週三）
15:00 KT 3:0 CFO （KT晉級4強）
🟡台灣時間 10/30（週四）
15:00 G2 vs TES
🟡台灣時間 10/31（週五）
15:00 AL vs T1
