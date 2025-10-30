我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王子的道歉聲明連ChatGPT都不買單。（圖／翻攝自ChatGPT）

范姜彥豐和粿粿3年婚姻玩完，他更在IG毀滅式爆料粿粿和王子（邱勝翊）出軌，王子也在第一時間發道歉聲明，坦言得知粿粿鬧婚變，出於心疼和關心，才會超過朋友界線，向社會大眾道歉，有網友把王子的道歉聲明丟進ChatGPT，結果得到一針見血的結論，就是王子的道歉順序完全錯了，與其說是道歉，不如說是切割責任、避重就輕。王子被范姜彥豐爆料出軌粿粿，他也在第一時間發文道歉，有網友將他的道歉聲明貼到ChatGPT，結果分析指出，王子整篇聲明敘事模糊，焦點都在自我辯解，而非承擔，且完全避開感情介入。更重要的是，王子最後說，「未來我會更謹慎，反省並改進自己，很抱歉讓支持我的朋友擔心失望，再次向范姜、粿粿，以及所有被牽連的人親友致上我最誠懇的歉意。」先是提到自己、支持者、范姜粿粿、牽連親友，但其實應該要先向范姜道歉，把自己擺在最後，讓人覺得他只在意自己的形象，而記者也嘗試將他的道歉文丟進ChatGPT，得到了「避重就輕」的分析。