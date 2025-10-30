我是廣告 請繼續往下閱讀

台中成為非洲豬瘟破口，為防止境外電商運送肉製品讓疫情擴散，對此財政部今（30）日於行政院會後記者會表示，從11月15日起，快遞貨物進口簡易申報單均應申報電商平台或境外私人集運商資訊，以利海關精確統計分析並進一步提升查緝效能，面對雙11網路購物及農曆春節緝獲高峰期，也強力要求海關持續持續提高查核力道，並要求業者自律守法並慎選境外合作對象，一旦查獲不法，即依相關規定重罰。財政部表示，為防堵非洲豬瘟入侵，海關與防檢署共同合作，在國際機場對自中國等39處高風險地區入境旅客行李、郵輪及小三通入境旅客行李，實施百分之百X光檢查；所有郵包均實施X光檢查，同時由中華郵政公司分流來自高風險地區郵包，再由海關加強查驗，並由防檢署檢疫犬加強嗅聞；所有海空運快遞貨物亦全數經X光檢查，並不定期實施專案查緝；對一般進口貨櫃運用風險管理機制篩選查核標的，鎖定高風險貨櫃進行人工查驗，並於農曆三節等緝獲高峰期間提高查驗強度。財政部指出，國內通報首件非洲豬瘟案例後，關務署重新檢視並立即加強各關查驗措施，包括每週至少2次由一級主管帶隊進行機動查緝，重點查驗違規紀錄較多業者申報貨物；與邊境防疫機關交流情資並通力合作，嚴格查核入境旅客行李、郵包、快遞及貨櫃；精進風險分析，提高人工開箱比率。此外海關為將境外電商納入海關風險管理評估，預定自下月15日起，快遞貨物進口簡易申報單均應申報電商平臺或境外私人集運商資訊，以利海關精確統計分析並進一步提升查緝效能。最後財政部強調，本年10月24日至29日，短短數日，海關人工開箱已逾1萬9000件，查獲違規豬肉製品13件共15.1公斤，已積極嚴查。面對雙11網路購物及農曆春節緝獲高峰期，除強力要求海關持續持續提高查核力道，並要求業者自律守法並慎選境外合作對象，一旦查獲不法，即依相關規定重罰。另針對境外未落地電商，數位部將要求主管平台落實《動物傳染病防治條例》規定，公告「網際網路內容涉及境外應施檢疫物販賣至國內或輸入時應採取措施」，就平台提供者及應用服務提供者應加註警語、應提供動物檢疫機關資料及資料保存期限、廣告刊登者應限制接取、瀏覽或移除廣告具體情形等訂有詳細規範，以利業者依循。若平台未依規定辦理，該條例主管機關農業部依法得予以裁罰，同時依《兩岸關係條例》，將要求業者配合辦理，並將邀集相關平台業者共同研商，以降低民眾接觸違法商品。針對本土及已落地境內電商，數位部自2023年7月起與電商平台協力，運用AI工具掃描高風險商品或違禁品，至今年9月底累計掃描314萬次，偵測6.4萬筆商品予以預防性下架。且對於我國境內電商業者、平台出現或販售違法商品，由數發部擔任相關作用法主管機關蹹協處窗口，要求業者應遵守相關法令規定，若違反相關作用法，則依法裁處；並輔導電商業者自律，目前業者已主動發起每小時巡查制度，針對違規商品（如疫區豬肉產品）即時稽核，有違規之虞者，進行預防性下架，並凍結賣家帳號。關於防堵非洲豬瘟，數位部強調，透過業者分享共同強化電商平台防堵措施，並請各目的事業主管機關持續提供關鍵字予電商平台，以供其掃描及即時下架違規產品；針對境外未落地電商，則與各部會共同合作，降低國人接觸違法商品的機會，強化防疫。