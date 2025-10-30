我是廣告 請繼續往下閱讀

國內爆發非洲豬瘟疫情，各界嚴陣以待，沒想到竟傳出有艘坦尚尼亞籍雜貨輪疑似走私，警政署保三總隊與海巡接獲情資後，於本（10）月24日在高雄港西南海域登檢坦尚尼亞籍貨輪，查獲市值逾4000萬走私菸品，以及133公噸冷凍雞肉、豬肉等，所幸及時防堵境外動物疫病跟私菸入境。根據警方調查，這艘貨輪以載運冷凍貨物「凍品」為掩護，從事不法走私活動。專案小組經嚴密監控動態，在光復節連假24日清晨6時30分，於高雄港西南方海域成功登檢，當場查獲貨輪載運133公噸未申報冷凍雞肉、豬肉、牛肉，並查扣走私香菸逾2000箱，市值逾新台幣4000萬元，逮捕王姓主嫌和印尼籍共犯等7人，依涉犯菸酒管理法及動物傳染病防治條例等罪送辦。保三總隊指出，警方主動出擊查緝，有效防堵境外動物疫病及私菸傳入國內，確保國人食用安全及農業生產環境。政府將持續加強海空邊境聯合查緝，對任何試圖以走私方式破壞國家防疫網、危害國民健康及社會安全行為，將採取零容忍態度，確保邊境安全滴水不漏。