我是廣告 請繼續往下閱讀

▲里夫斯持球發動。面對包夾，他在罰球線附近拋出高弧線球，球穩穩入網，哨聲響起，湖人最終以1分之差驚險取勝。（圖／美聯社／達志影像）

在詹姆斯（LeBron James）與唐西奇（Luka Dončić）雙雙缺陣的情況下，里夫斯（Austin Reaves）再度扛起湖人進攻大旗，本場得到28分，另有16次助攻，扛起球隊進攻重任的同時，還在讀秒時刻投進一記致命拋投，帶領湖人隊以116：115驚險擊敗明尼蘇達灰狼，避免在手握20分領先的情況下慘遭逆轉。湖人本場在第三節一度以95：75領先多達20分，看似勝券在握。然而，灰狼即便少了因腿筋傷勢缺陣的主將愛德華茲（Anthony Edwards），仍在末節掀起反撲。迪文琴佐（Donte DiVincenzo）在最後6分多鐘攻下8分，聯手蘭德爾（Julius Randle）打出一波24：7的猛烈攻勢，蘭德爾在終場前10.2秒強行上籃命中，讓灰狼以115：114反超，全場氣氛瞬間沸騰。湖人隨即喊出暫停，主帥雷迪克（JJ Redick）設計最後一擊戰術，由里夫斯持球發動。面對包夾，他在罰球線附近拋出高弧線球，球穩穩入網，哨聲響起，湖人最終以1分之差驚險取勝。里夫斯此戰繳出28分、16助攻、2抄截的全能數據，助攻數寫下生涯新高，並再次成為球隊得分王。近三場比賽，他在兩位超級球星皆缺陣的情況下完全爆發：對國王：狂砍51分，創生涯新高並率隊取勝對拓荒者：攻下41分仍吞敗仗本戰對灰狼：壓哨絕殺，率隊拿下第3勝這位從落選新秀成長為球隊核心的年輕後衛，已徹底證明自己有能力在關鍵時刻主宰比賽。根據球隊消息，唐西奇因左腿挫傷與左手指扭傷將於一週後再行評估；而詹姆斯因坐骨神經痛仍在療養，原預計11月中旬復出，目前尚無明確時程。主帥雷迪克在賽前受訪時也坦言：「他們都還需要時間，暫時沒有具體的回歸日期。」在此期間，里夫斯將持續扮演球隊攻勢引擎。湖人目前在3勝2敗的開季戰績中穩住腳步，即便缺少兩位All-NBA巨星，仍靠著里夫斯的挺身而出維持競爭力。湖人本場比賽，里夫斯得到28分16助、拉拉維亞（Jake LaRavia）27分為本季最佳表現、團隊命中率52%。灰狼方面，蘭德爾攻下33分6助5籃板（3分球7投4中）、迪文琴佐14分、末節單節反超失利。