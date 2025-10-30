NBA傳奇球星「T-Mac」麥葛雷迪（Tracy McGrady）日前在NBC體育節目上表示，本季的金州勇士正展現出令人驚艷的開局氣勢，「他們將悄悄潛入冠軍爭奪戰。」這支原本不被看好的老將球隊，如今在新星庫明加（Jonathan Kuminga）爆發與教練科爾（Steve Kerr）的戰術調整下，重新燃起爭冠希望。

T-Mac：沒人預料到勇士有這樣的開局

勇士本季開局4勝1敗，日前在主場擊敗洛杉磯快艇，延續火熱手感。麥葛雷迪在賽後直言：「季前幾乎沒人把勇士放進冠軍候選行列，但他們的表現說明了一切。大家要小心了，他們會悄悄爬進爭冠圈。」

T-Mac強調，球隊的年輕化轉型與老將的經驗結合得當，是勇士開季爆發的主因：「他們的明星球員依舊穩定，但最讓我驚訝的是年輕人們的表現。他們正在讓這支球隊煥然一新。」

庫明加打出身價　科爾親口宣布正式成為先發

勇士近幾戰中，庫明加逐漸坐穩先發，並獲得主帥科爾的完全信任。科爾在對快艇賽前受訪時表示：「是的，庫明加今晚將先發，往後也會繼續擔任先發。他值得這個角色。」

科爾r指出，庫明加的防守、決策與整體成熟度明顯提升：「他現在能防守對方最佳球員，進攻上也更懂得在適當時機傳球給Jimmy Butler或Stephen Curry。他在攻防兩端的進步讓整支球隊變得更平衡。」

目前庫明加場均貢獻18分、8籃板與4助攻，成為勇士攻防轉換的關鍵人物。

柯瑞盼年輕核心：「是時候扛起責任」

勇士三巨頭柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green）與巴特勒（Jimmy Butler）都進入生涯後期，柯瑞近期便公開表示：「現在輪到年輕人站出來了。當我們老將需要調整時，他們得成為引擎。」

柯瑞的挑戰顯然被球隊接受。除了庫明加外，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）與穆迪（Moses Moody）也接連打出20分以上的表現，幫助勇士建立穩定的團隊攻勢。

勇士「老少配」磨合順暢　T-Mac看好能走得更遠

T-Mac最後補充：「我們談論冠軍時，總是只提掘金、塞爾提克、甚至公鹿，但勇士的狀態正在快速成形。當他們的老將保持健康、年輕人繼續成長時，沒有人會想在季後賽遇到這支球隊。」


