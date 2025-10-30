我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著年底出行需求持續攀升，高鐵站旅客叫車趨勢顯著成長。根據統計，今年 1 到 9 月 Uber App 上高鐵站接駁行程相較去年同期成長逾 2 成。因應此成長趨勢，Uber 今（30）日宣布，再次與台灣高鐵持續深化合作，為 Uber App 及高鐵用戶提供更多乘車優惠活動，即日起使用 Uber App 完成指定高鐵站行程，單趟享 100 點 TGo 點數回饋，Uber One 會員則享 200 點 TGo 點數以及最多 5% Uber One 點數回饋（TGo 點數數量有限，兌完為止），更有機會抽中 8000 點 TGo 點數，可折抵價值共 1600 元的等值高鐵車票。根據 Uber 平台數據顯示，在高鐵站接駁的行程中，7 至 8 月暑假期間的叫車需求成長約 40%。去年 Uber 與台灣高鐵展開 TGo 點數回饋合作方案後，使用 Uber App 完成高鐵站接駁行程表現亮眼，其中高鐵「台中站」更位居行程數之冠。此外，透過平台數據亦可觀察出，無論是暑假旅遊旺季或是 3 至 4 天的短連假期間，都會帶動國內旅遊趨勢，進而推升高鐵站接駁行程需求。Uber 今年再度與台灣高鐵攜手，持續為消費者提供實質回饋。Uber 台灣總經理楊麗達（Margarita Peker）表示，「隨著年底旅遊旺季來臨，加上即將到來的跨年及新年假期，我們預期消費者對於高鐵站接駁叫車的需求將持續上升。Uber App 長期致力於為台灣消費者打造更智慧便捷的出行體驗，今年我們持續這項合作，透過結合台灣高鐵的 TGo 會員生態圈，我們也期待未來能與台灣高鐵探索更多元、更深入的合作模式，共同推動更多元全面的便利交通和生活體驗。」為回饋用戶的支持，Uber 與台灣高鐵持續推出限時加碼活動，即日起至 12 月 31 日前，Uber App 用戶只需完成兩步驟立享 TGo 點數回饋——「步驟 1」：使用 Uber App 輸入優惠序號【TGOTRAVEL】；「步驟 2」：完成指定高鐵站行程，一般用戶每趟可享 100 點 TGo 點數回饋，Uber One 會員每趟可享 200 點 TGo 點數及最高 5% 的 Uber One 點數回饋。除了每趟行程點數回饋外，Uber 攜手台灣高鐵再祭出超值驚喜，完成指定高鐵行程的用戶還可以再抽價值高達 1,600 元的 TGo 點數 8,000 點 ，即日起至 11 月 9 日前每週抽出五位幸運得主。在擴大乘車回饋的同時，Uber 亦持續擴展跨平台點數互通的應用，讓點數應用更全面。即日起至 11 月 30 日，台灣高鐵 TGo 會員於「TGo 點數 365」平台將累積的 TGo 點數兌換為「Uber / Uber Eats 抵用券」，並於 Uber 或 Uber Eats App 內完成新增票券序號，每序號可再享價值 100 元的 Uber App「提前預訂功能」行程乘車優惠，讓旅程安排更加彈性、出行體驗更升級。