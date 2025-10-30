我是廣告 請繼續往下閱讀

▲壽山動物園新朋友昏倒羊享用南瓜稻草人。（圖／高市府觀光局提供）

▲黑猩猩「莉忠」、「美珍」及「曼華」品嚐特製甘蔗掃帚。（圖／高市府觀光局提供）

為迎接10月31日萬聖節，壽山動物園除了為遊客打造節慶氛圍，園方更發揮巧思，利用南瓜、稻草及甘蔗等天然食材，幫動物量身打造「萬聖節搞怪特餐」。從南瓜稻草人到巫婆飛天掃帚，多樣的創意讓水豚、昏倒羊、孟加拉虎、非洲獅、黑猩猩、冠豪豬或長鼻浣熊等動物大快朵頤，歡度別開生面的搞怪佳節。高市府觀光局長高閔琳表示，為讓動物也能感受萬聖節氛圍，並增加食材的豐富性，園方保育員與志工今年特別打造奇幻風格的動物大餐。團隊選用口感綿密香甜的小巧南瓜品種「貝貝」，搭配志工自家農田的稻草，巧手雕刻創作成南瓜稻草人。保育員更將自家種植的甘蔗結合蔗葉及牧草，製成「巫婆飛天掃帚」，創意十足，而常見的飼料普力桶，也畫上萬聖節臉譜，透過新奇的食物造型，激發動物好奇心，提供行為豐富化刺激。園方進一步分享動物們對於食材道具的各種有趣反應，可愛的水豚一腳踏進貼上搞怪表情的普力桶裡品嚐草料，完全不顧其他家族成員感受。黑猩猩「莉忠」、「美珍」及「曼華」尚未學到巫婆飛天掃帚正確使用方式，而是手握甘蔗掃帚柄咬食。懂吃的冠豪豬「小芋頭」開心享用園方特選的南瓜品種「貝貝」。而日前剛到園區的「昏倒羊」，面對眼前的南瓜稻草人也毫不畏懼，紛紛上前啃食稻草，享受在園區首次的萬聖節特餐。此次萬聖節的重頭戲之一，是園方特別為孟加拉虎「小紅」準備的「籃球稻草人」。園方指出，「小紅」先是保持距離、好奇地嗅聞，隨即發揮狩獵本能，發動突襲，一口咬下稻草人並得意地繞場，展現了牠飛撲、抓握及啃咬的自然行為。相較之下，非洲獅「小辛」與「小乖」則對這名「不速之客」完全無視，雙方眼裡只有彼此的存在。除幫動物加菜，動物園志工也發揮巧思，利用去年高雄萬聖節活動的路燈旗製作服飾，將應景的大南瓜圖案穿上身，並讓遊客體驗餵食波爾羊。另為響應韓國天團TWICE即將11月下旬來高雄舉辦演唱會，園方也使用其應援色（杏桃色及螢光洋紅色）為長鼻浣熊製作竹編覓食玩具，更加碼歌迷出示演唱會門票在11月21至24日可享免費入園優惠。想為動物們盡一份心力的民眾，歡迎加入動物認養行列，並按讚追蹤壽山動物園臉書、IG粉絲團，即時關心動物日常。詳情請上壽山動物園臉書粉絲團查詢。