泰柬邊境歷經7月激烈交火、造成數十人死傷與大規模撤離後，兩國宣布將分三階段撤出重型武器，首階段自11月1日啟動，預計至年底全面撤軍，並同步展開排雷與邊境重建。這場從戰場轉為合作的歷史性行動，被視為東協和平機制的試金石，也可能讓封鎖數月的邊境貿易重現生機。根據《民族報》與《曼谷郵報》報導，泰國第二軍區與柬埔寨地區邊界委員會秘書處於10月29日會晤，會後簽署諒解備忘錄，決議從11月1日凌晨零時起，啟動第一階段行動，優先撤除多管火箭炮。第二階段定於11月22日進行，撤離155毫米及以下口徑火炮，為期三週；第三階段將於12月13日展開，歷時約六週，撤出坦克與裝甲運兵車。這是繼10月26日雙方撤走部分坦克後，再次展現實質的和平落實。泰國公共電視台（Thai PBS）指出，泰方軍方發言人溫泰表示，若柬方能遵守協議條件，泰國將釋放7月衝突中被俘的18名柬埔寨士兵。條件包括，全面撤出重型武器、合作打擊跨境犯罪、建立聯合邊境管理機制，以及推動排雷作業。泰方提議先在13個高風險區展開排雷，目前已有4區開始執行，目標是於2026年前完成主要通道清理。10月26日於吉隆坡舉行的「東協和平峰會」（Kuala Lumpur Peace Accord）為兩國和解奠定基礎，馬來西亞與美國總統川普（Donald Trump）共同見證簽署，雙方承諾推動停火、撤軍、共同排雷與經濟重建。東協輪值主席安華（Anwar Ibrahim）表示，該協議不僅是泰柬雙邊的和平進程，更是「東協衝突解決機制」的一次試驗。泰國外貿局最新數據顯示，9月泰柬邊境貿易暴跌99.9%，雙方貨物流通幾乎全面停滯；整體邊境貿易年減22.2%，僅600億7900萬泰銖（約新台幣564.7 億元）。與此同時，泰緬邊境貿易亦下滑39%，主因是泰國對燃料、太陽能板、通訊設備等產品實施出口管制，而緬甸進口限制進一步壓縮泰國的柴油與精煉油出口。泰國前駐柬埔寨大使巴育（Piyapong Thepkanjana）分析，撤武協議有助於恢復邊境市場活力，尤其在Mok Daeng與Aranyaprathet等主要口岸，貿易可望在明年初恢復五成水準。但他提醒，真正的挑戰在於信任重建與排雷進度，「若無有效監督機制，即便撤軍完成，零星衝突仍可能重演。」另一方面，柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）在10月30日內閣會議中表示，將成立「邊境和平與發展委員會」，推動與泰國在交通、基建與勞動力合作上的整合。他強調，和平不是終點，而是開端。我們要讓邊境從戰場變成市場。這場從武裝對峙轉向合作治理的變化，象徵東協安全機制的實質測試。若泰柬能在明年初前完成撤武並重啟商貿，將成為「區域衝突轉型」的重要範例。對區域而言，這不僅是邊界穩定問題，更關乎整個東協在處理內部安全議題上的能量與可信度。