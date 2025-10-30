我是廣告 請繼續往下閱讀

電詐園區的問題困擾全球，又以亞洲地區最為嚴重，日本、韓國、台灣、香港都有人受害，中國也有很多原以為是出國賺錢的人上當，今年9月就有8名四川木工被騙到柬埔寨，其他3人因不會打字被「退貨」，僥倖逃過一劫，但有4人至今下落不明。根據中媒《紅星新聞》報導，當初這8名四川男子，都是收到「柬埔寨金邊酒店裝修、招聘10多名木工」的訊息，覺得能結合自身專長，加上其中6人曾有出國從事相關工作的經驗，不疑有他便提出申請，抵達當地才知道被騙。其中1名幸運獲救回國的陸姓男子透露，他們進入金邊後，發現原本想像中的「酒店裝修地盤」，竟變成高牆鐵網下的詐騙園區，「項目負責人」隨後更露出真面目，沒收他們的手機、護照，還暴力毆打他們。其中3人因為不會打字，被打完後就遭到「退貨」送出園區，幸運拿回手機和護照返國。陸姓男子則先後被轉賣4次，陸續在5個園區工作過，最後是透過使用別人的手機，以社群軟體和家人聯繫上，家人前後共花費28萬人民幣，才終於讓他能脫身回國。在當初一起被騙去的8人當中，有4人仍失聯，四川多地警方已立案調查。