我是廣告 請繼續往下閱讀

近年頻傳中國走私食品進入台灣，包括中國螺螄粉、辣椒花生等，還有未經專案許可進入的魔芋爽，遭疑有食安疑慮。民進黨立委林淑芬今（30）日提到，有民眾去年申請3002批次，365天有294天都申報進口免查驗，還稱是「自用」。食藥署則說，會針對高頻次的民眾加強勾稽查核，且會一個月內檢討漏洞。林淑芬今日在衛環委員會質詢時，提到坊間有許多非屬核准輸入的產品在國內流通販售，包括麻辣花生等，而且審計部也已經提出報告。林淑芬說，在112年、113年間，地方稽查業者2萬餘次、查獲違規71案，但這都是夜市商行、實體通路所查到的，網路卻只有1案。審計部也認為，這對國內的食安有非常大的疑慮。在去年70幾萬人申請免查驗中，林淑芬指出，第一名一年申請了3002次，365天申報進口免查驗了294次，卻還說是自用。她質疑，網路平台現在截圖也都可以看到有簡體字的違法販售品項，是否有申請輸入查驗、且又是如何進入的？食藥署署長姜至剛則說，過去就有預告要加嚴，但當時收到197個反對意見，僅1個贊成。但也會針對高頻次申請的民眾會加強勾稽查核。林淑芬強調，不要讓查緝2個字成為笑話、也不要讓食安防線成笑話，整體應走向制度化，而非單純事件處理應變。衛福部長石崇良則說，一個月內會重新檢討漏洞，且該提出的修法會在年底前提出。食藥署也補充，關於立委說明的個案於今年9月已經2次稽查，現場有發現大量產品，開罰3萬；另外對於申請免查驗的部分，會定義出高頻次的次數，並研議建置勾稽系統。