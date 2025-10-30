我是廣告 請繼續往下閱讀

2026縣市長大選倒數一年，在多份台南市長民調中仍居劣勢的國民黨立委謝龍介，近日在直播中意外談及民進黨立委林俊憲的選情，稱「民調正在上升」、「與陳亭妃距離縮短」，甚至搬出賴清德總統2028年的「整體布局」作為佐證，指出「賴總統首選林俊憲、第二選項是自己」。此番言論引起外界熱議，也被解讀為謝龍介「跨陣營發言」的政治操作。事實上，謝龍介近來的言論已超越藍綠界線，帶有明顯的策略意味。當民進黨初選民調即將展開時，他多次針對陳亭妃發言，暗示她是賴清德「不信任的對象」，並以「A＋、A－、B等級」等方式評論綠營人選，營造「賴挺林、棄妃」的印象。此舉被部分學者分析為典型的「心理戰」與「輿論操作」，意在影響綠營內部氛圍。此外，謝龍介過去曾多次與林俊憲同台直播互動，如今卻在民進黨初選前頻頻發言評論，令外界質疑其動機。政治觀察人士認為，作為藍營代表的謝龍介，若頻繁對綠營初選表態，可能是「混淆敵我、削弱對手團結」的政治策略，而非單純友善表態。政壇向來不乏擅長話術的政治人物，謝龍介也以語帶幽默、節奏明快的發言風格聞名。然而部分評論認為，他常以誇張比喻吸引媒體焦點，在發言中混合戲謔與政治訊息，容易模糊事實焦點。此次對民進黨內部動態的評論，被視為其擴大曝光與製造話題的手法之一。面對謝龍介的發言，民進黨立委陳亭妃日前於臉書回應指出，「謝龍介不演了、露出馬腳」，強調其發言是刻意操作的「政治算計」。對此，政治評論者指出，當藍營人士公開介入綠營初選議題，綠營若處理不慎，確實可能陷入話語戰的陷阱。綜觀謝龍介近期動作，其發言雖引發關注，但能否對綠營選情造成實質影響，仍有待觀察。