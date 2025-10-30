全民普發一萬元即將在11月入帳！對此，各大銀行紛紛推出普發一萬領取優惠加碼方案，有通路直接抽現金39,900元，直接讓1萬放大成4萬，還有祭出iPhone 17 Pro、台北—沖繩雙人來回機票等誘人抽獎獎項。一家比一家更誘人，《NOWNEWS》將持續整理各大銀行登記資訊，幫你找出最適合的「普發一萬放大術」！
行政院普發一萬元，共有「直接入帳」、「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」及「照冊發放」五種方式。其中，「登記入帳」與「ATM領現」成為各家銀行必爭之地，紛紛祭出優惠吸引用戶登記。
北富銀表示，11月17日至12月31日，民眾持金融卡至北富銀ATM提領普發現金，並於活動期間綁定北富銀LINE官方帳號，即可獲得抽獎資格。獎項包含iPhone 17 Pro（256GB）、mo幣10,000元等豐富好禮。
登記入帳
12月31日前選擇「登記入帳至北富銀帳戶」，即可參加現金抽獎活動，最高可抽中現金1萬元，獎金將直接入帳，讓普發現金幸福加倍！
LINE Bank表示，10月28日至12月31日，凡設定普發登記入帳至LINE Bank主帳戶（不限新、舊戶）且成功入帳，即可獲得一次抽新台幣39,900元現金的機會；若為新戶，再加碼多一次抽獎機會。
11月17日至12月14日，在台新銀行ATM領取普發現金，可立即參加「天天加碼抽大獎」活動，抽出台新Point 10,000、5,000、888、8點及多項商品優惠券（1點=1元）。
活動期間將抽出超過5,000名幸運得主，並可領取全家、OK超商、繼光香香雞、美廉社等商家優惠券。
登記入帳
11月5日至12月14日，於台新銀行網路或行動銀行領取活動券並登記存款帳號，2025年12月31日前成功入帳者，即可參加抽獎，有機會獲得台新Point 10,000點（3名）。
另有「全民+1政府相挺」活動，登入台新網路或行動銀行可領取漢堡王買一送一、肯德基1+1餐點88元、必勝客買小送大、Yahoo購物中心7折券等超值優惠。
登記入帳
12月31日前登記普發一萬撥入玉山帳戶並完成LINE個人化通知綁定，即可抽iPhone 17 Pro（256GB，1名）、日幣10萬元（2名）、刷卡金10,000元（1名）、8,000元（1名）、5,000元（1名）。
11月17日起，持元大金融卡於全台元大ATM領取普發現金，即可抽1萬元回饋金（與登記入帳共享限額20名）。
登記入帳
11月5日起，使用元大銀行台幣存款帳戶領取普發1萬元，可抽現金1萬元（與ATM領現共享限額20名）。若為數位存款帳戶，還可再加碼獲得10萬元回饋金抽獎機會（限3名）。
12月31日前，透過永豐ATM領現即可抽「台北—日本沖繩雙人來回機票」（2名）、「大全聯1萬元禮券」（5名）。
登記入帳
11月17日至12月31日，登記入帳至永豐帳戶（含數位帳戶DAWHO），有機會抽中小蜜豐金Bee 16,888點（3名）或遠東SOGO 5,000元即享券（2名）。
12月31日前，首次申請並完成開立台灣銀行「新臺幣數位存款帳戶」及「外匯數位存款帳戶」，並於政府公告之「全民+1 政府相挺」普發現金1萬元網站登記申請以該新臺幣數位存款帳戶為普發現金匯入帳戶，並成功入帳之用戶，可獲得加碼回饋金100元，每用戶以身分證字號歸戶限回饋一次，活動名額限量2萬名。
