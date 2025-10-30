我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張庭（下）曬出一家四口全家福。（圖／張庭微博）

▲張庭（右）15歲的女兒外型超出眾。（圖／張庭微博）

女星張庭和林瑞陽結婚多年，兩人婚後都淡出幕前，專注在家庭和事業中。昨（29）日行事低調的張庭罕見在社群曬出全家福，而她15歲的女兒瞬間成為了眾人的焦點，小麥色的膚色、跟媽媽相似的五官像極了混血超模，美貌相當出眾。張庭和林瑞陽相差十歲，他們結婚後各自淡出演藝圈，專注發展事業及經營家庭上，雖然他們並沒有住在台灣，而是定居在上海，也鮮少出現在鏡頭前，不過曾是演員的夫妻倆近況依然能夠引起許多話題。昨日，張庭罕見在微博曬出全家福，可以看見55歲的她依舊保持逆齡外表，而65歲的老公林瑞陽雖然頭髮花白，不過看起來相當硬朗，氣色非常好。而他們15歲的女兒林希曈更是吸引了許多網友目光，擁有172公分高挑身材的她，擁有著小麥色肌膚以及一頭烏黑長髮，看起來像極了混血模特兒，拍照起來氣勢十足，一點也不像15歲的小女生，美貌讓許多網友看傻。其實林希曈早已是時尚圈的寵兒，今年3月底還曾受邀參加上海時裝周走秀活動，不過當時卻引來部分批評聲音，她被認為長得和爸媽完全不一樣，認為她沒有遺傳到媽媽的美貌，不過她絲毫不在意外界聲音，還大方回應表示自己完全不在乎外界的看法，時隔半年後再次掀起關注，林希曈以美貌再次逆襲，打臉了當初酸言酸語的網友們。