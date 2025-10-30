我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨立委林岱樺涉詐領助理費與加班費遭起訴，外交部長林佳龍29日卻突然表態力挺林岱樺，稱林岱樺有為有守、不貪不取，引起高度關注；對此，國民黨議員詹江村表示，總統賴清德愛將、綠委王義川也在社群相挺，看來民進黨已經放棄邱議瑩，「丞相起風，今晚出大事了！」詹江村29日晚上在臉書發文表示，「自從高雄『邁瑩大峽谷』被揭露之後，邱議瑩的民調就一路直直落；近日邱議瑩又因為掌摑案，被法官認為是連續掌摑慣犯，因而被求刑，更是重創玉女形象。」詹江村分析，這使民進黨不得不逼出大招，轉挺林岱樺，「賴清德愛將，大兵王義川直接社群相挺，林佳龍更是幫林岱樺的助理費洗地，說她是不貪不取，民進黨議員也紛紛讚揚林岱樺服務落實。」詹江村狠酸，「看來柯志恩已經打得邱議瑩連滾帶爬，滿地找牙，抬不起頭，這也迫使民進黨，不得不死馬當作活馬醫，放棄邱議瑩，全力相挺深陷助理費泥淖的林岱樺。」