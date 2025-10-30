我是廣告 請繼續往下閱讀

稀土議題

芬太尼、大豆和關稅議題相連

晶片與半導體產業

俄烏戰爭和台灣議題

川普預告訪問中國時間點

中國如何回應？官媒文稿提到打擊電信詐騙

美國總統川普與中國國家主席習近平在韓國釜山舉行長達1小時40分鐘的川習會後，川普對此表示滿意，宣稱與中國達成協議，若滿分為10分，他評價為「12分」，會後宣布調降中國關稅10%。究竟雙方在會中談及什麼議題？以下為川普與習近平此次會面的6大重點。川普踏上返回美國的空軍一號，他在專機上對記者表示，「所有稀土（問題）都已解決，這是為了全世界…這是全球性的情況，不僅僅是美國的問題」，中國已同意暫緩稀土管制一年，協議在一年後將可再度協商並再延長。川普週四與習近平會晤後表示，美國將把對先前對中國就芬太尼議題加徵的相關商品20%關稅降至10%；川普表示，習近平將「非常努力地阻止」芬太尼的流入，降低關稅是因為相信中國確實在採取強有力的行動。川普還表示，已同意將美國對中國商品的關稅從 57% 降至 47%，中國將「立即」開始購買「大量」美國大豆和其他農產品，且保持稀土出口暢通以及打擊芬太尼的非法貿易。不過，美國貿易代表格里爾陪同川普向媒體透露，部分特定產品仍會面臨高關稅。 「某些產品的關稅可能高達100%。但總體而言，關稅約為45%至47%。」川普在空軍一號上告訴媒體，雙方確實討論了半導體問題，中國將與輝達和其他公司洽談晶片採購事宜，但他補充說：我們沒有談Blackwell晶片銷售問題。川普透露，他對習近平說，「這其實是你和輝達之間的事情，我們有點像是仲裁者或裁判的角色」。川普提到，他與習近平針對烏克蘭戰爭議題進行了長時間的談話，美國和中國將在烏克蘭戰爭議題上「合作」，看看是否能結束戰爭，川普坦言，「雙方陷入了激烈的戰鬥，有時你不得不讓他們戰鬥。但（習近平）會幫助我們，我們將共同努力解決烏克蘭問題。我們能做的也就這麼多了」，對於中國持續購買俄羅斯石油一事，川普稱，他們沒有討論中國購買俄羅斯石油的問題。另對台灣議題，川普直言，在過程中從未提及台灣問題。川普在會後宣布，將於明年4月訪問中國，同時預告習近平也會在那之後回訪美國，地點可能在華府或佛州海湖莊園。中國官媒新華社釋出的說法則稱，習近平當面告訴川普「對話比對抗好」，習近平強調，兩國在打擊非法移民和電信詐騙、反洗錢、人工智慧、應對傳染疾病等領域合作前景良好，對口部門應該加強對話交流，展開互利合作。習近平強調，「中美經貿關係近期經歷曲折，也給雙方帶來一些啟示。經貿應該繼續成為中美關係的壓艙石和推進器，而不是絆腳石和衝突點」。