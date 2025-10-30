我是廣告 請繼續往下閱讀

針對國民黨主席鄭麗文接受專訪時，批評總統賴清德是「麻煩製造者」，並主張「下架台獨黨綱」一事。對此，民進黨發言人韓瑩今（30）日表示，鄭麗文身為最大在野黨主席，卻重複中共論調，背離台灣主權與民主共識。韓瑩指出，民進黨自「台灣前途決議文」以來，一貫主張兩岸互不隸屬、台灣前途由2300萬人決定，從蔡總統的四個堅持，到賴總統提出的和平四大支柱，立場清楚一致；反觀鄭麗文，過去批評九二共識，如今卻選擇擁抱此立場，價值觀早已偏離初衷。韓瑩表示，這段時間以來，國民黨為首的在野黨多次遭美國與國際警告，削弱台灣防衛自主，向國際釋出錯誤訊息，形同在玩危險遊戲。她直言，鄭麗文過去稱共軍擾台是在維持治安，如今又把「共軍不擾台」當作談判條件，前後態度反覆、立場錯亂。韓瑩強調，和平必須建立在實力與團結上，不是靠妥協或幻想換來的，當國民黨主席不斷重唱中國說法、背離國際主流，才是真正讓台灣陷入風險的麻煩製造者。