洛杉磯道奇在世界大賽第5戰中以1：6敗給多倫多藍鳥，儘管在第3戰中經歷了6小時39分鐘的延長18局激戰，並靠佛里曼（Freddie Freeman）敲出再見全壘打取勝，但隨後卻連續兩場落敗，現在系列賽陷入2勝3敗落後，面臨淘汰危機。道奇更是深受「魔咒」困擾，21世紀至今仍無球隊在世界大賽完成連霸。早在世界大賽開打前，便有專家指出道奇隊可能會面臨危機。道奇隊在NLCS（國聯冠軍賽）中以4連勝擊敗釀酒人，而藍鳥則在ALCS（美聯冠軍賽）與水手激戰至第7場，最終以4勝3敗獲勝。根據歷史數據，曾在季後賽取得4勝3敗結果的隊伍，最終都能順利奪冠。因此，儘管道奇被認為是世界大賽的強隊，但宿命魔咒依然成為他們的巨大挑戰。此役，擔任指定打擊（DH）的日本二刀流大谷翔平繳出4打數無安打，並且連續兩場未能擊出安打。道奇隊在此役的打線配置上進行了調整，將大谷後面的二棒換成了史密斯（Will Smith），而三棒則改為貝茲（Mookie Betts）。儘管如此，整體打線還是卡彈，為道奇帶來極大壓力。接下來的第6戰回到多倫多羅傑斯球場，山本由伸將代表道奇先發出戰，此役對他來說至關重要。山本由伸目前已經完成兩場季後賽連續完投，且本季在季後賽的表現相當強勁，投手表現將成為道奇能否逆轉局勢的關鍵。