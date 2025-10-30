我是廣告 請繼續往下閱讀

▲PChome24h 雙11記者會韓籍高人氣啦啦隊女神到場應援。（圖／記者吳翊緁攝）

啦啦隊女神都是網購狂

北北桃「超速配」早上訂晚上到

▲PChome24h 雙11記者會邀請韓籍啦啦隊四位女神站台，可以感受到她們人氣相當旺，吸引大量媒體前往。（圖／記者吳翊緁攝）

先領券再下單省更多

▲PChome24h 雙11預計會有韓籍啦啦隊的直播。（圖／記者吳翊緁攝）

網購年度最大檔期雙11即將迎來正檔，PChome24h購物今（30）日舉辦雙11記者會，同時活動代言人找來女神牌，，粉絲可以直接互動。商品優惠的部分，全站最高回饋上看45%，再搭配每日00點限量「夜貓券」與11/8前預領「早鳥超省券」，滿3500元折300元、滿5000元折400元。同時今年力推「超速配」，強調北北桃9小時到貨，早上下單晚上就能取貨。PChome24h購物在今天的記者會上四位女神也同時到場站台，她們四人不約而同表示，其實在韓國她們都是重度的網購用戶，同時也很開心擔任活動大使，預計11/6、11/10、11/11 20:00起進行特派直播，安芝儇、朴旻曙、河智媛、禹洙漢四位女神會與粉絲線上互動。關於直播驚喜，她們則口徑一致的賣關子要大家期待。PChome24h則透露直播可領取專屬折扣碼，最高現折10%。此外，PChome 24h購物持續深化與7-ELEVEN的「超速配」服務合作，目前限北北桃地區，將挑戰雙11超速配送，希望讓用戶早上下訂單，晚上到家就能拿到貨；更導入OPENPOINT點數折抵機制，結帳時可直接「1點折抵1元，折抵無上限」，購物回饋即時變現。商品折扣更是重頭大戲，即日起至11月16日推出天天雙品主打日，其中11月1日有iPhone 17 Pro 512G會推出破盤價，同時還可再享專屬P幣回饋，還有低價商品，像HP文書筆電11999元、SonyWH-1000XM6特價12900元、GarminVenu3系列限時驚爆再送P幣、LEGOIdeas扭蛋機特價5489元、WiFi智慧除濕機6111元。1111超級回饋專區有RoborockQrevoC下殺11911元、三星Galaxy S24Ultra(12/256)11月10日一日價27900元登記送1000P幣。11/8前預領的「早鳥超省券」，滿5,000元可折400元，每日00點限量開搶「夜貓券」，指定商品滿3,500元現折300元，結帳直接現折，同時，支付優惠同步推出加碼優惠，Pi拍錢包綁 玉山Pi 拍錢包信用卡 新戶最高享15.5%、悠遊付滿額再送400元。