▲高市府經發局局長廖泰翔表示，希望NVIDIA與鴻海的算力能實際使用在高雄，市府將持續推動產業合作專案，希望百工百業都可以透過AI來提升生產效率。（圖／高市府經發局提供）

▲參與計畫的在地企業東豐纖維經理林明旺表示，透過引入創新解決方案，不僅有效加速產品研發與打樣的效率，更能降低生產與溝通的成本。（圖／高市府經發局提供）

高雄市政府攜手全台最大產業加速器StarFab推動「建構亞灣創新生態系計畫」，鏈結 NVIDIA Inception計畫強化AI技術支援，導入國家級算力資源（Taipei-1)，協助47家高雄鋼鐵、金屬加工、紡織、石化及光電等產業企業與新創團隊合作，引入AI技術，協助傳統產業創新升級，數位與淨零轉型，並於今(114)年度以「打造 AI 產業生態系經濟與永續共榮」為主題，獲得「2025天下城市卓越獎」優選殊榮。高雄市政府經濟發展局長廖泰翔表示，高雄製造業曾佔全國約12.4%，是台灣經濟的重要支柱，在全球AIOT與淨零排放的發展趨勢下，高雄產業面臨高碳排與技術更新等挑戰，推動產業轉型創新成為高雄高度關鍵且具必要性的重要任務。市府近年來積極以「產業生態系」的整體創新策略，透過「建構亞灣創新生態系計畫」，針對高雄傳統產業痛點，透過落地驗證，導入AI應用與淨零策略，提升生產效率與節能，推動產業升級。廖泰翔強調，高雄在推動AI產業，不僅從上游晶片製造、經濟部與NVIDIA「Taipei-1」及鴻海的算力中心落地高雄，更重要的是希望這些算力能實際使用在高雄，市府將持續推動產業合作專案，期待百工百業都可以透過AI來提升生產效率。東豐纖維作為扎根台灣超過70年的紡織隱形冠軍，是參與計畫的在地企業之一。東豐纖維經理林明旺表示，參與計畫最大的收穫是深切感受到創新技術的背後價值，與新創團隊「聯覺科技（NunoX）」初步場域驗證的成果顯示，透過引入創新解決方案，不僅有效加速產品研發與打樣的效率，更能降低生產與溝通的成本；東豐纖維同時也於產線上導入新創「摩絡人工智慧（Morale AI）」的解方，透過數據化的方式，降低人力短缺與老師傅傳承斷層的衝擊，期待透過創新能量，讓東豐纖維在全球競爭中保持優勢，並開創海外佈局的新可能。新創團隊聯覺科技執行長謝賀祥說明，透過計畫，聯覺科技不僅與東豐纖維進入場域驗證階段，更進一步觸及紡織公會，擁有更多將自主研發的「AI智慧模擬布料開發流程」擴散至同業的可能。透過聯覺科技解決方案，企業可持續以高擬真3D掃描將實體布料轉化為數位分身，突破紡織產業的傳統設計與打樣限制，加速布料研發的效率，降低試錯成本與時間成本，帶動產業整體升級。專注於打造虛實整合的智慧工廠及智能製造解決方案的「宇見智能（MetAI）」亦為本次計畫的參與團隊之一，致力於AI驅動的數位孿生，為高科技與精密製造業打造可進行訓練、測試、模擬的虛擬場域。其執行長余泰萬表示，於計畫中鏈結高雄在地第三方倉儲物流指標企業「群豐欣業」，該企業深耕倉儲管理與客製化加值服務，以自動化作業流程與智慧數據管理能力聞名。雙方合作成功進入實際場域驗證階段，展現數位孿生技術在智慧物流應用上的高度潛力與實務價值。高市府經發局表示，「建構亞灣創新生態系計畫」執行迄今已促成30件AI合作案例、串聯47家高雄企業與40家新創團隊共同參與，累計帶動訂單與募資金額突破新台幣4億元。高雄將從傳統石化重工業製造重鎮蛻變為高值化產業聚落，本次榮獲「2025天下城市卓越獎」優選，是對高雄推動產業轉型的重要肯定。