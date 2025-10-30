我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國呵叻府（Nakhon Ratchasima）近日發生一起離奇又驚險的事件，一名駕駛因將車違規停在視線死角，意外招來「大自然的報應」，一頭野生大象直接掀掉了他車頂的行李架。根據《美聯社》報導，這起事件發生於10月28日，地點位於泰國東北部呵叻府（Nakhon Ratchasima）。一輛黑色本田汽車因擋住轉彎處，吸引一頭經過的大象注意。目擊者阿奇拉·薩塔蓬（Achira Sattaporn）拍下的影片顯示，這頭巨大的大象用象鼻扯下汽車的金屬車頂架，接著多次推撞車身，場面震撼。當時，車主與周圍民眾只能驚恐地退到安全距離，眼睜睜看著這頭「野生拖吊員」肆意破壞。阿奇拉·薩塔蓬（Achira Sattaporn）表示：「沒有人敢靠近那頭大象，我們只能祈禱牠不要把車子完全弄壞。」從畫面可見，大象行為看似帶著不滿，或因車輛阻礙其路線而激怒。所幸事件中無人受傷，僅汽車受損。當地警方與野生動物保護人員事後趕抵現場，並監控大象動向，確認牠已離開村莊。根據泰國官方統計，目前全國野生大象約有3,500頭，數量雖逐年增加，但與20世紀初期約30萬頭的巔峰相比仍相差懸殊。主要威脅包括棲地流失、盜獵與人象衝突。專家指出，這起事件再次凸顯人類與野生動物共存的挑戰。隨著大象棲地不斷被侵蝕，牠們愈來愈常進入人類活動區域覓食或行動。當局呼籲遊客與居民避免在大象出沒區亂停車或挑釁牠們，以免釀成危險。