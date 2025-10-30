我是廣告 請繼續往下閱讀

多倫多藍鳥在世界大賽第5戰以6：1擊敗洛杉磯道奇，系列賽取得3勝2敗的聽牌優勢。美國知名體育評論員貝勒斯（Skip Bayless）直言不諱地表示：「我擔心這支原本被看好奪冠的道奇，已經把世界大賽拱手讓給藍鳥了。」隨著系列賽移師回多倫多，藍鳥如今成為奪冠熱門，距離自1993年後的睽違32年再度封王僅一步之遙，但道奇佛里曼（Freddie Freeman）強調比賽還沒結束，要藍鳥別太早慶祝。世界大賽聽牌並未讓藍鳥陣營掉以輕心。隊上核心球星小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）與比雪特（Bo Bichette）深知棒球比賽勝負難料。小葛雷諾在賽後強調：「我常說，事情還沒結束。」佛里曼在接受《SportsNetLA》訪問時發出強力警告：「我們去年也遇過這種情況，當時在國聯分區系列賽（NLDS）面對聖地牙哥教士曾落後，最後我們連贏兩場完成逆轉晉級。今年我們一樣可以做到。」面對絕境，道奇隊最大的隱憂來自於超級球星大谷翔平打擊沉寂。他過去兩場比賽都未能擊出安打，尤其在至關重要的第5戰中更是4打數掛零，導致道奇的進攻火力陷入低迷。不過，熟悉這支球隊的人都清楚，道奇打線一旦被點燃，其瞬間爆發力足以改變戰局，而大谷翔平成為啟動這股爆發力的關鍵變數。藍鳥全隊在賽季初戰績雖一度陷入13勝16敗的低迷，但很快便調整到位。自4月底起，藍鳥累積的勝場數高居全大聯盟第二，僅次於密爾瓦基釀酒人，最終以MLB全多得分姿態挺進季後賽，這股進攻能量在季後賽中已攻下整整100分，只差1分就能追平史上最高紀錄；全隊全壘打數也僅差1支就能追平非疫情縮水賽季的紀錄，被譽為「史上最強世界大賽打線之一」。反觀道奇，在火力端明顯落後，得分數比藍鳥少了36分，且僅少打一場比賽。更雪上加霜的是，道奇牛棚在季後賽投出高達4.56的防禦率，是本屆所有參賽隊伍中最差的。從數據上來看，藍鳥確實有充分的理由保持樂觀，但經驗豐富的道奇與即將爆發的大谷翔平，仍是系列賽中不可忽視的變數。