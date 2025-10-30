我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市執行非洲豬瘟防疫，出現廚餘大峽谷、燕圾湖，中央緊急介入，將於明天成立全國性的「廚餘前進協調所」，立委蔡其昌今在行政院長卓榮泰面前痛批，就算沒豬瘟疫情，台中市環保局也該知道廚餘不能這樣倒，讓大家在後面一直擦屁股，還不願承認錯誤！他越聽越火大，要求中央提供各縣市甚至國外的良好經驗，供台中市長盧秀燕參考，「我相信她也願意改」！台中市廚餘大峽谷、燕圾湖太嚇人，衛福部前政務次長王必勝驚喊「不敢相信這是一個現代大都市發生的真實狀況」。環境部緊急介入後，卓榮泰今（30）日下午前往台中市文山垃圾掩埋場視察。環保局大隊長蔡德一於簡報時表示，文山場近日來處理585噸熟廚餘，之前做不好的地方，已覆土完成並消毒，未來虛心遵守環境部指引，若還要使用廚餘坑，每小坑將不超過10公尺，每50公分廚餘覆土30公分，現場備消毒車，執行人員需戴安全帽、使用扣帶、廚餘桶和車輛需清洗後才離場，確保病毒不逸散。民進黨立委蔡其昌不客氣地說「這個不是指引的問題，環境部本來就有廚餘掩埋的法規，就算沒豬瘟疫情也該這樣做。為什麼環保局一開始就挖了天坑？這是政府耶！」蔡其批評台中市疫調不確實、廚餘處理太離譜，剛剛聽報告時一直很火大，「這種事情就是錯，就是會造成豬瘟的發生，為什麼不願意承認錯誤？」台中市環保局挖了大天坑，怵目驚心的畫面讓他很想問「這個是在台灣嗎？」蔡其昌請環境部站在督導、協助的立場，提供資源、技術、專業，以及各縣市甚至國外經驗給市長盧秀燕參考，「我相信她也願意改！」立委何欣純也表示，台中市一處天坑都不該有，希望中央和地方通力合作，盡快亡羊補牢。盧秀燕稍後說明時表示，市府於事發第一時間找出可處理廚餘的地方，經過緊急調度，目前台中僅剩三處，未來會再縮小，盡量用焚燒方式處理廚餘。