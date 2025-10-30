我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣職籃TPBL昨晚（30日）出現嚴重執行疏失，福爾摩沙夢想家作客高雄海神一戰中，球員張宗憲於第三節發生技術犯規後，理應因累積「一次違反運動精神犯規＋一次技術犯規」被驅逐出場，卻因紀錄台與裁判疏忽，多打近4分鐘仍有得分紀錄。聯盟今（30日）公布懲處決議，明確點出各方責任並祭出停權處分。在例行賽第11場（G11）中，張宗憲於第三節剩下8分05秒時被判技術犯規，但紀錄台未立即確認他已累積一違體與一技犯，導致他未被驅逐，持續上場至剩下4分07秒才被發現錯誤。TPBL指出，該疏失屬於「紀錄台作業範疇」，但臨場裁判與技術委員未即時發現並修正錯誤，同樣有責任。TPBL技術委員會與裁判長召開緊急會議後，依據FIBA國際籃球規則第48條決議如下：一、主場紀錄員與助理紀錄員：停權兩週，期間不得執勤任何TPBL賽事。二、本場臨場技術委員及執法裁判：同樣停權兩週，並記入扣分，納入後續執法考核。TPBL在公告中強調，此次事件「已影響比賽公正性與聯盟形象」，聯盟表達最嚴正譴責，並啟動內部檢討機制。後續將全面加強各主場紀錄台與裁判教育訓練，優化紀錄台作業流程與臨場應變機制，確保類似錯誤「絕不再度發生」。