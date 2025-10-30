我是廣告 請繼續往下閱讀

美國聯準會（Fed）今（30）日再降息1碼，將聯邦基金利率下調至3.75%至4%區間，符合市場預期，並自12月1日起將停止縮表（QT），而12月是否再降息未定，也因此，美元維持相對強勢。不過，銀行預估，不排除美國12月再次降息的可能，若未來降息幅度超出預期、於明年底跌破3%，美元才可能出現明顯走貶。國泰世華銀行表示，美國聯準會這次降息1碼，會議決策中共有10名投票委員支持降息，理事Miran主張降息2碼，惟堪薩斯聯準銀行總裁Schmid持反對意見。同時，委員間對12月是否續降看法不一，一方面，政府關門導致經濟數據不完整；另一方面，部分官員認為中性利率區間落在3%至4%，當前政策利率已接近該水準。會後市場對12月再降息機率由逾9成降至7成以下。至於未來美國還會降息嗎？國泰世華銀行指出，Fed主席鮑爾於會後強調，貨幣政策仍具適度限制性，有助抑制通膨，但同時導致就業市場走弱，暗示政策方向仍偏向寬鬆。市場觀察，若未來經濟數據疲弱、或政府運作恢復後數據支持，不排除12月再次降息的可能。市場關注12月聯準會利率決策會議將更新的點陣圖路徑，屆時可觀察明年政策路徑。目前研判Fed仍有望於明年將利率下調至約3%，尤其考量2026年5月將迎來新任主席，可能加速政策轉折節奏。展望後市，國泰世華銀行表示，在聯準會持續降息帶動資金環境寬鬆，且第3季財報獲利優於預期比例高達8成，帶動美股創高。不過，高評價水準恐加劇震盪，然而AI趨勢發展處於「初段」而非「終段」, 宜逢波段拉回之際分批布局。在債市方面，聯準會主席鮑爾淡化市場12月降息預期，降息機率由逾9成降至7成以下，使短線美債殖利率略有反彈，但長線降息趨勢不變。隨著穩定幣市場擴大、Fed增加短債配置及政策利率下行預期，短天期利率可望持續走低，而長天期利率因應景氣與發債規模，下行空間相對有限。至於匯市部分，國泰世華銀行預估，短期內，歐洲央行仍保留降息選項、日圓偏弱，加上美國聯準會12月降息未定論下，美元維持相對強勢。若未來降息幅度超出預期、於明年底跌破3%，美元才可能出現明顯走貶。