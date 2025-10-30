我是廣告 請繼續往下閱讀

傳統旺季旺不起來！友達今（30）日公布第三季合併營收699.1億元，季增1%、年減10.1%，受匯率與面板價格不利影響，終結獲利轉虧，每股稅後虧損0.17元。董座彭双浪表示，今年第三季相較往年「旺季不旺」，不過，明年公司營運是「興奮」的，比如換機潮、冬季奧運等賽事挹注銷售等。友達第三季營業毛利66.90億元，季減28.5%、年減20.9%，毛利率為9.6%；歸屬母公司業主之淨損為12.8億元，每股虧損0.17元，低於今年第二季的每股盈餘0.26元。前三季營收2112.46億元，年減0.14%；營業毛利248.30億元，年增32.28%；歸屬於母公司業主淨利39.61億元，累積基本每股盈餘0.52元，仍相對去年同期的每股虧損0.61元轉盈。友達表示，其中Display顯示科技受台幣升值以及面板價格下降的影響，使今年旺季效應不如往年明顯，營收較上一季約略持平。Mobility Solutions智慧移動主要受台幣升值影響，營收下降約3%。Vertical Solutions垂直場域營收本季因併入凌華科技股份有限公司，較上一季大幅增加20%。展望第四季，顯示相關市場進入淡季，備料需求趨緩，總體經濟方面也有許多變數，但智慧移動以及綠色創新解決方案（Green Solutions）配合客戶需求穩定提升。公司團隊將會持續關注市場變化，優化產品組合，嚴控庫存，強化成本費用管控，並積極往加值化產品及解決方案布局，以提升獲利及應對市場波動的能力。彭双浪強調，團隊將持續努力進行產品組合改善，且嚴格控制營業費用，持續努力降低成本來保留充足的現金水位，以因應市場變化。彭双浪直言，今年第三季和過往季節性有些不同，呈現「旺季不旺」的現象，又受到匯率及ASP（平均銷售價格）下降的影響，確實整體需求不是很理想。而第四季是傳統淡季，友達也在努力觀察第四季客戶急單，以及年底備貨的需求。不過，對於明年展望，他樂觀表示「明年有幾個地方比較值得興奮」，也就是疫情期間舊機替換帶來的換機潮逐漸發酵，TV領域也因冬季奧運、世足賽等國際賽事可望帶動銷售。筆電也持續受惠window 10退役、AI PC成長，以及電競機種的需求，因此，友達的Display事業將聚焦在高價值產品組合，以提升獲利能力，並產生穩定的現金流，他強調，不追逐產能與營收的增長，但會在獲利能力方面做改善。低世代的生產線也將逐步汰換，或者做資產活化處理。另一方面，友達總經理柯富仁提到，董事會今日也通過墨西哥廠區將有新的資本支出案，規劃新產能將在2027年開始量產，他指出，墨西哥廠擴產與保加利亞第三期廠區相同，皆因車用與客戶合作有累積一些新訂單，做中期的產能規劃時有這樣的產品需求，因此在既有的墨西哥廠區新蓋廠房，來就近供應北美客戶。柯富仁說，這個廠區也能充分發揮USMCA關稅架構下享有的關稅優勢，也希望能靠近客戶提升整體客戶需求情況，「我想這樣幾個新產能的陸續到位，就會持續支持公司在車用事業往雙位數年複合成長前進。」