▲川普訪問韓國與總統李在明會面，李在明也送上韓國最高級別的國家勳章「無窮花大勳章」。（圖／美聯社／達志影像）

美國總統川普自26日展開亞洲行，訪問馬來西亞、日本及韓國，今（30日）結束與中國國家主席習近平「川習會」後返回美國，一路上收到許多為他特製的禮物。不過，川普在返程專機上表示，此次行程太忙碌，沒有機會與北韓領導人金正恩會面，「出於對金正恩的尊重，我會回來的」，顯然這是川普亞洲行唯一遺憾。川普今（30）日搭上空軍一號返回美國，在專機跟記者提到未能與金正恩會面，「我們一直沒能交談，因為……你看，我太忙了」，他認為如果要擠出時間與金正恩會面，或許會感覺不夠尊重「川習會」的重要性。但川普也強調，「出於對金正恩的尊重，我還是會回來的」。川普也表示，將於明年4月重返亞洲，再與習近平舉行會晤。此前，川普就曾表示「非常希望」見到金正恩，甚至願意為了他延長亞洲訪問行程。川普在第一任期曾多次與金正恩會面，但未能就北韓放棄核武取得實質突破。川普第二任期的首次亞洲行，先是在馬來西亞簽署泰國、柬埔寨和平協議，隨後到日本與德仁天皇、首相高市早苗會晤，除了對美投資以外，高市早苗特地準備了已故前首相安倍晉三的推桿與日本名將松山英樹簽名球袋，還提名川普角逐諾貝爾和平獎。川普隨後到韓國與總統李在明會面，李在明也特別送上韓國最高級別的國家勳章「無窮花大勳章」，以及以新羅王朝金冠為原型的「特製金冠」。前者代表對賓的最高敬意，後者則象徵王權與榮耀，也代表著韓國的歷史與文化。