我是廣告 請繼續往下閱讀

粿粿看到後留言：「Papapa」，結果王子回應：「對啪啪啪情有獨鍾？」

▲粿粿留言王子貼文「Papapa」，王子回覆：「對啪啪啪情有獨鍾？」（圖/王子IG）

粿粿現身留言：「許願王子勾勾華歌爾那天穿內衣跳」

▲粿粿曾到王子社群貼文許願稱王子為「勾勾」，被網友翻出朝聖。（圖/王子IG）

王子突然留言tag粿粿：「有一天特別開心，我就不說哪天了，沒看她那麼開心過」；范姜彥豐也tag粿粿回應：「請出來解釋清楚」；粿粿則只tag王子回覆：「怎麼可能，是每天吧。」

▲年初粿粿、范姜彥豐、王子一行人一起出遊滑雪，范姜發文感謝王子安排行程，王子稱粿粿「有一天特別開心」，范姜tag粿粿解釋清楚沒得到回應。（圖/范姜彥豐IG）

王子公開留言：「終於配對歌了，加一顆糖粿。」

▲王子〈Candy〉新歌有露骨歌詞，被粿粿拿來當貼文背景樂，王子還曖昧回應：「加一顆糖粿。」（圖/粿粿IG）

簡廷芮見貼文留言大笑：「都在做人是怎樣啦！」王子則回應：「對啊！就蹦出個粿醬啊！」

▲王子公開調侃粿粿在《全明星運動會》是「沒在做事都在做人」的球隊經理。（圖/王子IG）

文案搭配「祝大家都能跟愛的人一起快快樂樂！」

王子也在該貼文下留言：「可可愛愛。

▲520當天粿粿發文完全沒有范姜身影，反倒替王子品牌宣傳，文案尷尬宣稱「祝大家都能跟愛的人一起快快樂樂」，現在看來有些敏感。（圖/粿粿IG）

在眾多照片當中，突然出現一張粿粿抱著家人的照片，當時就有許多人感到不解

永遠e起（諧音：一起），慶到80歲？

▲粿粿祝福王子生日稱「永遠e起慶祝到80歲」也被網友起底留言。（圖/王子IG）

由於對方提出的離婚金額超出了我的負擔，協商破裂及無預警的影片說了許多與事實不符的內容，我不想以情緒對抗情緒，我會把完整事實清楚整理給大家」

前中信啦啦隊女神粿粿爆出婚外情，老公范姜彥豐公開怒控出軌對象是棒棒堂王子（邱勝翊），且手上還有關鍵證據沒有公開，立刻引爆社群討論，有不少人挖出粿粿以及王子過從甚密的相關證據，兩人多次在社群平台相互留言「公然調情」，甚至最早在1年半前就已經開始，完全無視范姜彥豐存在，讓許多人傻眼直呼：「王子粿粿真的很離譜，一直公然調情，真的是完全越線。」一、王子2024年3月上傳一段滑雪影片，背景音樂是ZAAC、Anitta和Tyga的〈Desce Pro Play (PA PA PA)〉，二、王子今年3月時舉辦〈Candy〉簽唱會時，，王子也回應：「傻眼，妳比較適合。」三、范姜彥豐年初跟王子一行人到日本滑雪，范姜彥豐在IG發文感謝王子安排行程，四、王子新歌〈Candy〉歌詞中有一句歌詞「I want you eat me like a candy」的露骨歌詞，今年粿粿IG發文以這首歌當背景樂，尷尬的是，范姜彥豐當時也有留言「敢不敢滑（雪）到60歲」，還有貼上愛心符號，結果粿粿根本沒有回應。五、王子去年底和粿粿、胡釋安、胡祖薇等人一同上胡瓜YouTube節目，事後發文寫道：「我們聚再一起又想起當時運動會的熱血」，還調侃粿粿是「沒在做事都在做人」的球隊經理。六、今年象徵愛情的「520」當天粿粿貼文不見范姜彥豐身影，公開曬出與王子的合照，雖然看起來是在宣傳王子品牌的服飾，但如今兩人爆出有染，貼文顯的格外敏感，」讓這篇舊文成為這次出軌風暴焦點。七、王子2024年底曾經在社群寫下：「謝謝你們成為我生命的那道光，感謝2024每個美好的相遇」，，如今兩人被爆出軌貼文又遭到起底。八、王子今年4月生日發文慶生時，粿粿曾留言祝福「再40年哈哈哈哈哈，生日快樂，天天快樂。」王子當時則回覆：「together～傻眼是44年。」對於范姜彥豐指控，粿粿日前回應「這段婚姻的結束，我一直盡力以理性與誠意溝通，協議談了很久，；王子則向社會大眾、范姜致歉，承認自己跨越朋友界線，但堅稱自己不是破壞別人家庭的第三者。