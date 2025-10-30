我是廣告 請繼續往下閱讀

為鼓勵股東積極參與股東會，提升股東行動主義，金管會今（30）日宣布，已核准台灣集中保管結算經營協助公開發行公司發放股東會電子化紀念品（eGift）業務，以電子化方式領取股東會紀念品，實體卡片發放的品項如商品卡、交通票券、餐飲折價券及各類電子券都可納入發放範圍，預計明年第1季完成建置，明年股東常會就可上路，鼓勵股東多利用電子投票，也免於奔波，亦有利公司持續落實ESG及節能減碳政策。金管會指出，經統計電子投票平台建置後，電子投票占股東會出席股數比率逐年增加，今（114）年已達60.93%，顯示投資人對於數位化投票已普遍接受，成為股東參與股東會最重要管道。此外，經統計114年度有725家上市櫃公司及興櫃公司有發放股東會紀念品。為提升電子投票比率，金管會督導集保結算所建置協助發行公司發放股東會電子化紀念品的服務機制。發行公司如採用eGift服務者，其股東於完成電子投票後，可於指定日期至電子投票平台取得股東會紀念品領取相關資料，並於線上完成紀念品領取，以鼓勵股東多利用電子投票，提升股東行動主義。金管會表示，為推廣初期使用，發行公司使用eGift將暫免前3年每筆1元的服務費，另還有抽獎活動，鼓勵股東使用，投資人習慣數位化操作，預期未來使用比例將快速提升。金管會強調，促進金融市場數位化服務為金管會的核心政策之一，建置股東會紀念品電子化機制，有助股東得不受徵求人及公司發放紀念品受理時間、地點限制、減少舟車勞頓及節省排隊時間成本，有利股東多利用電子投票，提升公司治理，並朝永續政策發展目標繼續邁進。