我是廣告 請繼續往下閱讀

針對國民黨準主席鄭麗文拋出「希望台灣人能自豪地說自己是中國人」的言論，引發討論。台北市議員參選人郭凡今（30）日表示，此一說法與台灣主流民意有落差，且易混淆「中華民國」、「中國」與「華人」的差異；他強調，台灣已與國際主流價值接軌，社會普遍的共識是「反中不反華」。郭凡指出，市長侯友宜以「我是中華民國人」回應，反映多數民眾認同自身文化與血緣，但不願與中國政權混為一談；至於即將接任國民黨文傳會主委的吳宗憲稱「中華民國簡稱中國」，他認為此說法與國際現況不符、易生誤解。他進一步說明，在國際語境中，為區別中華人民共和國（中國），多以「Taiwan」稱呼中華民國；若表述「我是中國人」，常被理解為「中華人民共和國公民」，將影響台灣對外辨識度。他並提到，近年中國在區域內的經貿與民族主義作為引發爭議，東南亞多國逐漸形成「反中不反華」情緒。正如新加坡總理李顯龍於2022年所言：「華族不再是落葉歸根，而是落地生根」——華人可以是新加坡人、馬來西亞人、台灣人，而非中國人。