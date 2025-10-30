我是廣告 請繼續往下閱讀

隨連假結束、雙11接力登場，買氣全面升溫！Yahoo購物「1111買買節」正式開跑，首波暖慶活動五大回饋同步放送，祭出最高16%回饋、人氣品牌日連發，買黃金送黃金、玩遊戲天天送美食券與OPENPOINT1,111點、OPENPOINT點數放大50倍以及拍賣百萬元珍品1折起標祭免運，搶攻年終旺季買氣。此外，Yahoo購物從商品、包裝到物流全面落實減碳，全年減碳量達超過3,700公噸CO2，相當於約10座大安森林公園的吸碳效益；今宣布再升級推出100%再生料製成的循環袋，以減少包材浪費與碳足跡，讓購物更環保！連假結束後「報復性補貨潮」湧現，帶動買氣熱度攀升！Yahoo購物觀察發現，10月為連假最密集月份，站上平均客單價月成長近3成；美妝與保健商品買氣皆大幅提升。其中，「妝前保養」與「修護乳霜」銷售最亮眼，PDRN、外泌體、積雪草、視黃醇等，成為消費者熱購關鍵字，帶動入秋「修護×抗老×保濕」三重需求全面升溫。保健也持續熱賣，魚油、葉黃素穩居日常保養主力，健身增肌潮流也帶動乳清蛋白夯賣，而受濕冷天氣與腦健康議題帶動，心血管、記憶力等相關保健品銷售最高年增超過6倍，顯示全民補充能量、維持體態的「內外兼修」健康保養風潮持續擴散。Yahoo拍賣以多元二手收藏與特色競標深耕市場，長期在偶像、球員卡公仔、圖書影音文具、及古董玉石等三大領域備受買賣家喜愛。今年雙11以「百萬元珍品競標 × 一元起標 × 二手挖寶」三大亮點活動引爆全民挖寶潮，首波登場即釋出多項市價逾百萬元等級的珍稀逸品，包括「史坦威鋼琴S155 Baby Grand」、「ROLEX勞力士116505玫瑰金錶」、「Leica MP LHSA Hammertone紀念機」與「Gibson Eric Clapton限量簽名電吉他」等，最低以破1折、111,111元起標登場；同時推出「一元起標」專區，TIFFANY鑽戒、CARTIER戒指、AIR JORDAN 1復刻高筒鞋任你搶，並加碼推出「二手挖寶」專區主題活動。從百萬級精品到生活收藏應有盡有，打造全民都能參與的雙11競標挖寶盛典，讓消費者找寶物、拍好康！📍攻略1｜首波16％高回饋，「超級品類日」活動開跑：全站下殺1折起、最高16%回饋。即日起至11/6單日滿2,500登記送11%購物金。10/29前「超級品類日」超時尚（服裝、鞋包、內睡、精品、美妝）、10/30-11/2 超健康（運動、保健、居家）、11/2-11/6期間超智能（3C、家電），消費滿額加碼送5%購物金；活動期間「超級品類日」商品加碼5%購物金，相當於最高回饋16%！📍攻略2｜天天人氣品牌日，買黃金送黃金：即日起人氣品牌DR.WU、AS、New Balance、微星等天天接力下殺。10/31祭出童樂繪超品日，指定金飾最高回饋超過60%，挑戰最低價！限時加碼買黃金再送黃金！滿3萬登記抽金片、滿80萬送限量1錢金條！📍攻略3｜COLD STONE週末開送、玩遊戲抽美食券、1111點OPENPOINT ：10/31-11/2週末限定！消費登記就送限量COLD STONE經典冰淇淋+原味脆餅歡樂體驗券，11/1起至12/4於全台COLD STONE直營門市出示任一Yahoo購物、Yahoo拍賣或Yahoo App，即享冰淇淋買1送1優惠！此外，進站玩遊戲天天有獎，星巴克、肯德基、必勝客等美食券，登記再加碼抽1,111 OPENPOINT點數！📍攻略4｜uniopen會員獨享點數放大50倍，雙享券輕鬆拿： 即日起至11/15，uniopen會員可用3點OPENPOINT換購價值150元的限量雙享券，輕鬆折抵購入優惠好物、省上加省！📍攻略5｜Yahoo拍賣百萬元珍品等你搶、免運再加碼：雙11祭出「百萬元珍品競標 × 一元起標 × 二手挖寶」活動，集結百萬級夢幻逸品到全民挖寶專區！下單選7-ELEVEN超取運費全面降至38元、再登記抽11點OPENPOINT，每週二及週末加碼享免運優惠，等你來輕鬆挖寶！優惠活動頁：人氣商品推薦：原價3,600元，10/28限定價1,111元（Yahoo購物中心）原價4,400元，10/31前優惠價2,200元（Yahoo購物中心）原價3,880元，10/31前優惠價1,111元（Yahoo購物中心）原價11,880元，10/31前優惠價6,911元（Yahoo購物中心）原價9,750元，11/30前優惠價5,800元，滿額送好禮（Yahoo購物中心）原價13200元，11/12前挑戰最低價，優惠價11,111元原價2,147元，10/31一日限定價1,111元（Yahoo購物中心)$111,111起標，11/6結標