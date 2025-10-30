我是廣告 請繼續往下閱讀

雙11購物節熱潮開跑！Rakuten樂天市場今（30）日宣布正式啟動【享樂日本雙11】活動，將於10月30日至11月11日盛大登場。活動以「日本好物 × 品牌合作」為主軸，嚴選11大日本人氣品牌與限量商品，祭出高達11%點數回饋、11萬雙人飛日本大禮包，以及《BanG Dream! 少女樂團派對》官方授權獨家首賣等超強優惠。同時串聯樂天Kobo、樂天旅遊、樂天桃猿等生態圈資源，打造全方位「日本生活圈」體驗，讓消費者一次滿足購物、閱讀、旅遊的多重樂趣。今年雙11，樂天市場以「不只買便宜，更要買得有品味」為主題，主打三大購物亮點：「獨家、限量、高回饋」。除了推出千萬優惠券天天領、限時5折夯品外，更結合11大日本品牌優惠，如 Mizuno、ASICS、EDWIN、PORTER、Panasonic、象印、宜得利家居 等，於APP下單最高享11%樂天點數回饋，讓消費者買得更聰明也更實惠。- Mizuno、ASICS：指定款$1,111起，再享11%回饋。- EDWIN、PORTER：機能丹寧、潮流包款限時5折、現折$1,111。- Panasonic、TESCOM、象印：家電9折再享11%回饋，女王級美髮、美型家電輕鬆入手。- 宜得利家居、Montbell：居家用品與露營裝備9折起，APP下單加碼回饋。- 然花抄院、Botanist：京都和菓子禮盒與日系香氛洗沐商品同步登場。除了購物優惠外，樂天市場同步推出多項限定活動：- 《BanG Dream! 少女樂團派對》官方授權獨家首賣：限量MyGO!!!!!與Ave Mujica系列商品，加贈台灣限定特典海報。- 樂天Kobo電子書：推出全台獨家預購新品「Kobo Remote藍牙翻頁器＋Libra Colour閱讀器組合」，享11%點數回饋與500元購書金。- 樂天旅遊：11/11當天限量開搶1,111張5折券，住宿再享額外45折。- 樂天桃猿：2026樂天女孩桌曆限量首賣，11月11日早上11:11推出限量200包1,111元驚喜福袋。台灣樂天市場執行長羅雅薰表示，今年以「日本好物x品牌合作」為核心，期望帶給台灣消費者更多優質、實用的選擇。「面對每日折扣的電商環境，我們希望以更有溫度與品味的方式，讓消費者在雙11期間買得開心、用得滿意。」深耕台灣17年，樂天市場持續深化台日合作，推動日本直送與跨境購物服務，見證日本品牌在台銷售的穩健成長。透過「獨家APP點數回饋、限量首發、服務串聯」三大主軸，樂天市場打造最懂日本的購物節體驗。