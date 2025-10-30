我是廣告 請繼續往下閱讀

▲隨著鋒面通過及東北季風增強，北台灣溼涼持續到下週一。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

▲明（31）日起至下週一（3日）高溫約攝氏24度至25度，低溫下探攝氏20度。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

今（30）日短暫回暖是假象，晚上隨著鋒面通過及東北季風增強，北台灣有感降溫，這波低溫最冷下探20度，且降雨機率提高，一路影響到下週一（3日），基隆北海岸、宜花及大臺北地區有局部短暫雨，下週二冷空氣短暫趨緩，下週三又有另一波東北季風接力來襲。中央氣象署預報指出，今（30）晚鋒面通過及東北季風增強，北台灣降雨逐漸增加，中南部未來一週天氣穩定，僅山區留意午後零星降雨。明（31）日大台北東側、宜花地區有局部短暫雨，桃園、竹苗、台東及恆春半島留意零星短暫雨，中南部山區午後有零星雨。週六至下週一（11月1日至3日）東北季風影響下，基隆北海岸、宜花及大臺北地區有局部短暫雨，中南部山區有午後零星短暫雨。其他地區為多雲到晴。下週二（4日）東北季風短暫減弱，降雨集中在隆北海岸、東半部地區，中南部午後零星雨，其他地區多雲。不過下週三又有新一波東北季風增強，北部、東半部地區又有零星降雨。未來一週溫度趨勢，今晚東北季風增強，北台灣、東半部有感降溫，明（31）日起至下週一（3日）高溫約攝氏24度至25度，低溫下探攝氏20度，整天都偏涼。