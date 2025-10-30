我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 《繡冠群倫》特展於高史博一樓展出至11月9日。（圖／高市府文化局提供）

高雄市政府今（2025）年經無形文化資產審議大會通過，新增登錄二項認定二位保存者，包含傳統工藝類「刺繡」項目，保存者為林全誠藝師，以及文化資產保存技術「布袋戲偶盔帽製作技術」，保存者蘇志榮藝師。今（30）日，由高市府文化局副局長簡美玲代表高雄市政府頒發登錄證書。此外，自今（30）日起至11月9日於高雄市立歷史博物館舉行《繡冠群倫─無形文化資產暨文化資產保存技術指定保存者特展》，精選二位藝師作品，展現高雄市在地文化能量與傳統藝術之美。高雄市目前已登錄37項無形文化資產項目、4項文化資產保存技術，總共指定51個保存者。高市府文化局副局長簡美玲提到，授證儀式不僅僅是法定程序，也希望對於奉獻者是榮耀表章。相信布袋戲偶戴上藝師蘇志榮製作的盔帽一定能神氣十足，精湛演出。藝師林全誠跨越一甲子的刺繡，針線已像是身體的一部分，非常不簡單。在科技影響的當今社會，二位藝師堅持數十年的手藝十分不容易，高雄市政府將持續與保存者共同努力推廣，讓更多市民認識高雄市的無形文化資產。議員簡煥宗提及像鼓山地嶽殿吉勝堂八家將也獲得無形文化資產身分，在地的文化需要大家一起重視，透過文化資產的保存，讓下一代的人知道在地故事。高史博館長李文環也提到，博物館三樓現正展出之《繡布上的歷史—微型展》，觀眾可近距離認識原、漢的刺繡技法，賞析傳統與現代的刺繡之異。文化局說明，刺繡具備悠久歷史與多元化的表現形式，高雄市傳統工藝新增「刺繡」項目，認定林全誠為保存者，林藝師刺繡技術結合色彩及形式的運用，反映常民生活美學。藝師林全誠來自旗津龍鳳繡莊，技藝師承其父林清水，從事臺灣刺繡已近一甲子。林藝師長年堅持以手工刺繡，擅長技術為宗教繡品人物臉部之「開臉」、高繡與金蒼平繡技術，並對於神衣、八仙綵、桌裙、頭旗等臺灣傳統宗教繡之工序與技法嫻熟，為高雄地區刺繡文化脈絡下之適當者。文化局表示，布袋戲偶盔帽為傳統表演藝術「布袋戲」實踐中不可或缺之物件，高雄市文化資產保存技術新增登錄「布袋戲偶盔帽製作技術」，並認定蘇志榮為保存者。業界人稱「紅燈師」的蘇藝師，以長期現場觀察、演出體悟及自學過程，累積製作經驗，精通完整的盔帽製作工序，具備獨特技法及設計製作文化脈絡。其製作之盔帽曾獲黃海岱、黃俊雄等著名布袋戲師，以及具無形文化資產保存身分之團體，如「明世界掌中劇團」、「長義閣掌中劇團」等多家布袋戲團青睞使用。