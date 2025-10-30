我是廣告 請繼續往下閱讀

全國防堵非洲豬瘟，疫調過程必須不斷採檢與檢驗，2家民間業者今聯手捐贈1000劑「非洲豬瘟快速檢驗試劑」只需2小時即可出結果，且每劑可同時檢測10個樣品，等於能守護1萬頭豬的健康。行政院長卓榮泰今天親自前往台中非洲豬瘟中央前進應變所，見證捐贈儀式。台中非洲豬瘟中央前進應變所指揮官、農業部次長杜文珍指出，目前全國豬場除台中案例場皆無異常，防疫團隊將全力以赴把疫情鎖在台中、阻絕擴散。基龍米克斯與台灣賽默飛世爾科技股份有限公司，今（30）日聯手捐贈1千劑「非洲豬瘟快速檢驗試劑」，杜文珍稱2家公司是防疫神隊友，並稱這些試劑是目前敏感度最高、可檢測變異株最多、國際認證最齊全，且通過世界動物衛生組織（WOAH）認可的檢測試劑，只需約2小時即可出結果，大幅爭取防疫黃金時間！試劑將優先提供中興大學使用，全國6個初篩實驗室若有需求也會支援，以擴大篩檢量能，全面提升防堵力。