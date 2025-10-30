日劇男神山下智久將於11月5日來到台灣舉辦見面會「山下智久 2025 台北 talk＆mini Live」，當天將一次舉辦下午場、晚上場共2場，門票開賣後瞬間被粉絲秒殺，為了因應他在台灣的超高人氣，主辦今（30）日宣布當天創紀錄加場「上午場」，門票將於11月1日在KKTIX系統開賣，票價共分為A區4880元、B區4180元、C區3580元、身障席2190元，尚未購入門票的粉絲千萬別錯過本次珍貴的機會。

山下智久在台人氣超高　辦見面會宣布加場

「山下智久 2025 台北 talk＆mini Live」將於11月15日於Legacy TERA舉辦，原定計劃舉辦下午場（14：30開演）及晚上場（18：00開演），票價共分為A區4880元、B區4180元、C區3580元、身障席2190元，然而山下智久的高人氣使得見面會門票開賣後瞬間秒殺，讓許多想進場的粉絲完全買不到票。

為了讓所有想跟山下智久互動的粉絲都可以順利進場，今日主辦梵思娛樂宣布加場，於當天追加「上午場（10：30開場／11：30 開演）」場次，門票將於11月1日下午2點於KKTIX系統準時開賣，尚未獲得入場資格的粉絲千萬要把握本次最後機會，才能夠入場跟男神近距離見面。

▲山下智久的台灣見面會宣布加場「上午場」。（圖／梵思娛樂 臉書）
山下智久於2023年6月曾為主演電影《SEE HEAR LOVE 看不見聽不見也愛你》來台宣傳後，然而他上次以個人名義在台灣演出卻已經是14年前，睽違5293天再次舉辦個人專場，山下智久興奮表示相當期待與粉絲重逢，並感性地說：「終於能在舞台上，親自向大家表達我的感謝與心意！」

《山下智久TOMOHISA YAMASHITA 2025台北talk & minilive》活動資訊：
活動時間：11月15日（星期六）加場11：30、14：30、18：00
活動地點：Legacy TERA
活動票價：A區4880元、B區4180元、C區3580元、身障席2190元
門票開賣：2025年10月18日（星期六）11：00
售票平台：KKTIX

