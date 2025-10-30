我是廣告 請繼續往下閱讀

▲立法委員陳亭妃致詞表達全力支持這項馬拉松賽。（圖／主辦單位提供）

2026「臺灣國際馬拉松in臺南」將於明年1月11日在充滿文化底蘊與故事的臺南大都會開跑，已有來自25個國家及地區、超過3000名選手報名。肯亞好手基普肯博伊（Shadrack Kipkemboi）個人最佳成績2小時07分35秒，是男子組奪冠大熱門；日本女將山口遙的個人最佳成績也在2小時30分以內，成為女子組焦點。這項賽事由台灣國際馬拉松交流協會與亞洲馬拉松大聯盟共同主辦，明年在台南舉辦邁入第3屆，由冰點空調冷氣與名人演藝事業共同冠名支持。賽事分為全馬、半馬、10公里與3公里共4大組別，起點與終點設在臺南最具代表性的都會地標「奇美博物館」，沿線路段串連田園景觀與南一高爾夫球場，展現「文化古都、自然共跑」的城市魅力。我國「飛躍的羚羊」、現任國策顧問紀政親自出席今日記者會，81歲的她精神奕奕現身，成為全場焦點。亞洲馬拉松大聯盟主席、台灣早年馬拉松紀錄保持人盧瑞忠表示，今年初第2屆賽事共有36國、近4000名選手參賽，第3屆報名截止日為11月22日，預計明年將突破5000人。他強調：「亞洲馬拉松大聯盟目前有12個會員國，每年舉辦18項國際賽，希望透過雙向交流，讓台灣走向國際化。」台南立委陳亭妃致詞時指出：「愈多人參與馬拉松活動，我們看到的是一個城市的能量、它的光與力道。」並期許「每一年台灣的馬拉松都有不一樣的亮點」。中華民國體育運動總會秘書長王景成則補充，台灣每年約有50場馬拉松賽事，目前僅有台北馬拉松與萬金石馬拉松獲得世界田徑總會「金標」認證，他希望「臺灣國際馬拉松in臺南」未來能成為全台第3項金標賽事。活動品牌大使由6位台大EMBA高材生組成，包括陳玉燕教授、黃明慧、張振營、李明倫、王凌卿、沈君芳，他們不僅是企業家，更是長跑好手，曾挑戰戈壁沙漠122公里與世界七大馬，象徵「跑向世界的台灣力量」。主辦單位將推出「全球銀量版威士忌紀念酒」，酒精濃度42%、容量195CC，象徵全馬42.195公里。前3500名報名選手可獲得價值1000元的義大利原裝進口「艾格尼旅遊沐浴精品」一組。比賽現場更結合台南在地美食，冠名贊助單位「名人演藝事業」亦將安排藝人演出，打造結合運動、文化與娛樂的盛大嘉年華。2026年1月11日（星期日）臺南奇美博物館（起終點），沿線途經南一高爾夫球場，全程欣賞台南田園風光第3屆舉辦，由「冰點空調冷氣」與「名人演藝事業」冠名贊助預計突破5000人參賽，目前已有來自25國、3000多名選手報名肯亞好手 Shadrack Kipkemboi（PB 2:07:35）為男子組奪冠熱門日本女將 山口遙（PB 2:30內）領銜女子組前3500名報名者可獲得價值1000元義大利「艾格尼旅遊」沐浴精品發行全球銀量版威士忌紀念酒（42%、195ml，象徵42.195K）現場提供台南美食與藝人表演，打造「最有文化氣息的路跑嘉年華」