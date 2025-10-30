我是廣告 請繼續往下閱讀

▲國泰世華銀行勇奪《今周刊》第19屆財富管理銀行暨證券評鑑9項大獎，國泰世華銀行副總經理李鼎倫（右二）、協理陳美娟（左一）、協理張書豪（左二）、協理王怡雯（右一）共同合影。（圖／國泰世華銀行提供）

秉持「以客戶為中心」的經營理念，持續推動金融服務創新，國泰世華銀行今（30）日在《今周刊》第19屆財富管理銀行暨證券評鑑，榮獲「最佳財富管理銀行獎」、「最佳資產守護獎」、「最佳財富管理形象獎」、「最佳商品獎」、「最佳理專團隊獎」、「最佳數位體驗獎」、「最佳智能理財獎」、「最佳永續發展獎」、「最佳AI應用獎」共9項大獎，彰顯國泰世華銀行在財富管理領域的領先地位，也展現持續推動數位創新、資產守護的卓越表現。國泰世華銀行在金融服務創新部分，不僅運用大數據分析，主動預測並滿足客戶需求，提升理財服務的精準度，同時透過科技阻詐、識詐教育推廣及財務健康檢測平台，全方位守護客戶資產。面對2025年全球經濟震盪與關稅政策變動，國泰世華銀行展現靈活應變能力，第一時間透過財富管理官方LINE推播、官方網站與線上直播等多元方式，協助客戶掌握市場脈動、穩健布局資產。國泰世華銀行以「One Team, One Bank」策略推動智能化財管服務，結合大數據探勘、精準客群分群與O2O（線上串聯線下）整合模式，提供個人化投資建議，並推出視覺化圖表輔銷工具，強化理專與客戶互動，進一步提升溝通效率與服務體驗。在產品創新方面，國泰世華銀行積極引進國際級投資商品，包含私募股權基金等另類投資商品，讓客戶在台灣即可參與全球市場。此外，亦透過內外部資源整合，組建跨領域專業團隊，提供涵蓋投資配置、信託與家族財富傳承規劃等全方位諮詢服務，打造個人化的動態資產配置策略，推動財管業務顯著進展，尤其在高資產客群數與資產管理規模（AUM）上連年成長，表現亮眼。今年7月更啟動「亞灣資產管理專區」試辦業務，打造國際級一站式資產管理平台。不僅專注高資產客群，國泰世華銀行亦致力推動普惠金融，讓金融素養及財務健康普及至全齡族群。國泰世華銀行以科技防詐為核心，結合AI模型與大數據分析，偵測客戶帳戶是否有異常，即時攔阻可疑交易。同時推動全民金融素養教育，今年啟動《檢舉、報案、說出來》學童識詐計畫，攜手內政部警政署、教育部國民及學前教育署，前進全國逾2600所國小校園，將防詐觀念扎根於學童教育，提升學童的法治觀念與自我保護能力，打造全齡金融安全網。展望未來，國泰世華銀行強調，將持續秉持創新、專業與普惠金融精神，深化科技應用與服務，打造更安全、更智慧的財富管理體驗，陪伴客戶穩健前行。