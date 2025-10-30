我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨即將迎來新氣象！現任黨主席朱立倫本週六(11月1日)將正式卸任，由新任主席鄭麗文接棒。朱立倫今(30日)出席活動受訪時，透露上週與鄭麗文會面時，特別以前總統蔣經國的名言相勉，「任勞、任怨，但是最難的是任謗」，提醒她在未來黨務路上，難免會面對誤會與批評，但擔任黨主席，唯有堅定承擔。朱立倫指出，兩人上週針對人事、財務、黨務與選務等細節，進行了深度溝通與交接，為的是讓新主席上任後能順利展開工作。他強調，這次率領黨務主管總辭，是要建立良好制度、給予新領導最大的空間，「哪些人要留、要換，都尊重新主席的決定，不要造成任何困擾。」朱立倫表示，擔任黨主席是一個「非常辛苦的工作」，不同意見與謠言在黨內時常出現，「當主席的，就是要承受。」他希望黨內同志都能支持鄭麗文，給予她最大的祝福與協助。此外，朱立倫也在日前主持任內最後一次中常會時，再度呼籲團結。他說，「我們只有一個台灣，也只有一個國民黨。」唯有團結一致，才能讓國民黨更好、更強。他強調，國民黨的政策永遠是「為台灣、為全民」，不為一黨之私，未來希望黨能以穩健路線「親美、友日、和陸」，共同維護台海和平。至於卸任後的規劃，朱立倫笑稱自己將成為「國民黨永遠的志工」，未來會投入長者關懷、青年培育與國際交流等工作，「只要對台灣好、對國民黨好，我都會全力以赴。」國民黨新任黨主席鄭麗文將於11月1日正式上任，朱立倫也以蔣經國的名言作為交棒前的祝福「任勞、任怨，最難的是任謗。」期盼這句話，能成為鄭麗文帶領國民黨持續進步的關鍵。