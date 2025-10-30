我是廣告 請繼續往下閱讀

▲節氣立冬顧名思義就是冬天從這一天正式開始，外出要特別注意保暖。（圖／記者張志浩攝）

立冬運勢變化來了！3生肖需特別注意

▲柯柏成老師提醒，若立冬當天淋到雨，不僅容易感冒，也被認為會影響運勢，因此建議隨身攜帶雨具。（圖／記者葉政勳攝）

立冬五大禁忌事項

▲說到立冬進補，暖呼呼的羊肉爐和薑母鴨成為許多人相約聚會的首選，但「補冬」應適可而止，避免大魚大肉與過度油膩。（示意圖／NOWnews資料照）

節氣立冬需要拜拜嗎？

節氣快要到了！2025年立冬時間是在11月7日12時03分48秒交接節氣，對此，命理師柯柏成分享立冬5大禁忌，同時也點名「生肖雞」將從立冬後開始走好運，貴人、業績跟著來，很適合年底在工作上衝刺一波。柯柏成老師表示，立冬在農曆九月(大)十八降臨，顧名思義就是冬天從這一天正式開始，同時也點名2個應注意的生肖，以及好運降臨的生肖。由於正值「本命年」，整體運勢起伏較大，自己所想計畫要的常會被半路攔截，因此做事要有備案的準備，如果正好又是農曆十月份生的，容易感到疲勞，需注意心血管、眼睛及過勞問題，應維持正常作息，另外要多小心交通車關。與流年形成「寅巳相刑」，這個節氣特別需留意關節、筋骨痠痛和神經系統方面的不適，避免劇烈運動造成的傷害。立冬節氣開始，，會有貴人，如果今年度業績還沒達標的，可以趁年底前衝一波，只要主動出擊都容易遇到貴人相助，如果有簽約的場合記得帶個自己的印章（材質需要好一點，避免普通的木頭便章），可以增加簽約率，避免待在辦公室裡等業績上門，只要多勞就能多得。立冬氣溫驟降，清晨外出易受寒氣侵襲，尤其老人與體弱者要特別注意保暖。「補冬」應適可而止，避免大魚大肉與過度油膩，以免增加腸胃負擔。若立冬當天淋到雨，不僅容易感冒，也被認為會影響運勢。出門前可隨身攜帶折疊傘，以防不時之需。冬季宜「養藏」，情緒波動過大或劇烈運動會消耗體力，不利於陽氣潛藏。天氣轉冷，子女應主動關心長輩身體健康，噓寒問暖是展現孝道的重要方式。柯柏成老師表示，在台灣傳統習俗中，立冬「不一定」是普遍性的祭拜日，沒有像清明節、中元節那樣具有強制性。過去農業社會，部分家庭會準備豐盛的菜餚或補品「拜祖先」，感謝祖先保佑並祈求家人冬季身體健康，這屬於家祭的範疇。然而，現代社會中，更多人選擇以「補冬」聚餐代替正式祭拜，因此拜拜與否主要依各家庭習慣而定，並非統一流傳習俗。