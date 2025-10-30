我是廣告 請繼續往下閱讀

防止非洲豬瘟疫情，全民投入抗疫，中央公告禁運禁宰豬15天，已經施行一周，就有民眾發現新北市水流公市場，一間攤販有大量豬肉可以賣，還標榜是三峽黑豬，遭質疑是不是偷宰、違規販售的嫌疑。新北市府派人稽查，確認店家並未違規。新北市稽查人員接獲通報，立刻派員到場調查，店家出示屠宰證明，表示這些肉品是29日解凍後的冷凍豬肉，並沒有違反規定偷宰豬，市場處強調，已經針對新北市公有零售市場及民有攤集區，加強宣導非洲豬瘟防疫資訊，截至昨日已累計149座市場共3086攤次。新北市農業局提醒，民眾勿購買來路不明肉品，行政院已於10月22日起宣布豬肉禁宰、禁運，若違反相關規定，最高可罰100萬元。防疫在即，全民都得提高警覺、遵守規定，全力防堵非洲豬瘟疫情擴散。確保畜牧產業的安全。