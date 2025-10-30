我是廣告 請繼續往下閱讀

母熊與幼熊組合比例升高

秋田縣名產西明寺栗子產量受影響

旅遊業受到衝擊

日本熊害範圍過大，近一週野熊開始大舉進入校園和商業區，許多學校被迫停課，秋田縣成為近期的熊出沒重災區，一個月已有數十人受傷，也導致當地1項特產將面臨減產。日本熊類生態專家指出10月有多達20%的熊傷人案件都是由母熊帶著幼熊一起被發現，與先前狀態大不相同。根據NHK報導，10月初，各地陸續出現熊傷人事件的報告，至少20%的傷人事件是由母子熊造成的。福井縣勝山市一所幼兒園附近，29日有母熊和幼熊被捕；在長野縣山形村27日有一家購物中心的停車場，一隻小熊被捕獲。光是在10 月，就有 86 人遭到熊襲擊，其中至少有 19 人是母熊或幼熊，佔總數的 20%。森林綜合研究所的熊類生態專家大西尚樹表示，熊通常在冬眠期間生產，幼熊會跟著母熊一年以上，藉此學習覓食與生存技能。去年野生橡實豐收，加上今年出生的幼熊數量激增，山區熊群擴張棲息地逼近人類生活區域。他認為，這股趨勢已經無法逆轉，母熊帶著幼熊到市區捕食，若母熊遭捕殺，幼熊失去照顧，便可能誤闖市區尋找食物。這波熊害導致秋田縣受到極大影響，秋田縣仙北市的特產西明寺栗子，由於熊的影響，預計產量將大幅下降。當地產業協會稱，他們正努力透過安裝電圍欄，以及音效裝置來保護自己免受熊的侵害，但今年已經發生多起熊出沒事件，熊吃栗子造成的損失也很嚴重。栗子採摘高峰期在十月中旬，但在能見度差的灌木叢附近的樹木採摘時，有被熊襲擊的風險，因此只能放棄採摘。再加上8 月破紀錄的降雨導致水果掉落，協會稱，今年的收成預計將只有往年的一半左右。熊出沒的事件接連發生，山形縣上山市和山形市的高爾夫球場和遊樂園紛紛關閉。山形縣30日上午9點左右，大約一個小時內，在三個地點發現了熊的蹤跡，其中包括高爾夫球場，一名顧客在高爾夫球場打球時發現熊後，球場被迫暫時關閉。球場旁的遊樂園也暫時關閉。