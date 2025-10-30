我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨正國會派，現任外交部長林佳龍、立委王義川、議員卓冠廷，紛紛表態力挺涉貪立委林岱樺參選高雄市長，引爆支持者怒火。資深媒體人周玉蔻在臉書發文開嗆，直指民進黨「外交部長、一群立委、議員民代、黨公職人員帶頭挺爭議人選，黨主席賴清德還默不出聲，什麼鄉愿領導？！不像話！」。周玉蔻在文中質疑，林岱樺涉嫌將特支費中飽私囊遭檢調起訴，如今仍被派系力推參選，「叫出家人老公的涉貪遭起訴女立委代表民進黨選高雄巿長？像話嗎？」她更怒批，「這是台灣人支持的政黨嗎？真讓人痛心！」她指出，民進黨內部早已陷入派系鬥爭，如今還在川習會前夕，讓外交部長林佳龍以「派系領導人」身分發軍令挺特定人選，實在不可思議，「這是派系中誰出的餿主意？難道不怕外界笑話嗎？」周玉蔻更點名，林岱樺曾稱呼替她總管財務、涉案的出家人為「老公」，但黨內廉政會至今遲未有明確調查結果，黨中央也始終噤聲，「拖那麼久，賴清德主席竟還默不出聲、不沾鍋，這是哪門子的領導？鄉愿至極！」此文一出，立刻在網路上掀起熱議，許多網友紛紛留言表示：「搖頭」、「正國會是在亂」、「失望沒救了」、「高雄沒人才了嗎？」，恐怕綠營支持者，對這波人事布局的反彈聲浪，正不斷升高。