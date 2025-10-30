我是廣告 請繼續往下閱讀

▲范姜彥豐（右）和前女友合照曝光。（圖／翻攝自Threads）

▲范姜彥豐（左）前女友是《大學生了沒》節目班底Zoey。（圖／翻攝自Threads）

前中信啦啦隊女孩粿粿和范姜彥豐於2022年結婚，兩人育有一名可愛的女兒粿醬，不過這半年來兩人婚變消息卻頻傳，昨（29）日范姜彥豐上傳自白影片，怒斥老婆婚內出軌王子邱勝翊震驚演藝圈。而范姜彥豐10年前的女朋友也被網友翻出，對方曾經是《大學生了沒》班底Zoey，昔日恩愛合照全曝光。范姜彥豐在社群平台上傳自白影片，指控妻子粿粿與王子邱勝翊婚內出軌，並透露自己曾被對方引導簽下「放棄婚後財產同意書」，險些一無所有。他表示，因外界輿論與種種傳聞影響，導致工作銳減、收入驟降，一度陷入經濟困境；對此粿粿出面反駁，指出男方要求的離婚金額過高，雙方因此無法達成共識，並強調范姜影片中有多處與事實不符，承諾待釐清所有細節後，會再對外說明真相。賠了夫人又折兵的范姜彥豐瞬間成為全網同情對象，他10年前的女朋友也被網友翻出，「十幾年前范姜的女友，當時他們是我童年所嗑的顏值CP，曾以為他們會結婚，結果突然分手了超可惜。」女方身分是曾經《大學生了沒》節目班底Zoey，兩人愛情長跑6年後分手，目前為網拍品牌老闆，社群擁有21萬人追蹤，是小有人氣的網美。而范姜彥豐、Zoey十年前的甜蜜合照曝光後，許多網友紛紛留言寫下，「這位的氣質跟范姜比較搭得上」、「前女友比妻子漂亮多了欸」、「Zoey很漂亮，當年也期待他們結婚，郎才女貌」、認真覺得前女友比較正」等；另有部分網友認為「翻這些出來超不尊重當事人跟前女友的」，認為這種行為有損對方隱私，希望女方生活不會因為這次事件受到許多困擾。