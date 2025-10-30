我是廣告 請繼續往下閱讀

探針卡三雄之一的穎崴，30日公布9月自結財報，每股盈餘為3.89元，年減10.76%。穎崴9月營收為6.66億元，年減6%；稅前淨利1.67億元，年減4.5%；獲利1.39億元，年減7.33%。由於AI基礎建設，加上大型資料中心資本支出擴增，帶動測試界面和探針卡的訂單，近期資金前進封測廠，穎崴10月漲幅達12%，7月迄今漲幅更加驚人，高達96.14%，股價幾乎翻倍。穎崴30日也公告，為了拓展晶圓探針卡業務，授權董事長簽署向世界頂尖的供應商，採購晶圓探針卡相關產品，目前合約仍在協商中。不過今日開高走低，穎崴9點半一度被空頭摜壓逼近跌停，低點2405元，隨後買單拉抬，終場下跌3.42%，收在2540元。外資連續三天站在買方，買超203張；投信則是轉賣21張。