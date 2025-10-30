我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年地方選舉，各黨派已經開始佈局，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農，確定要爭取民進黨黨內提名，明天(31日)將親自前往黨中央，遞交意願表，盼以自身長期推動公共服務與國際交流經驗，積極爭取黨內支持。吳怡農2020年代表民進黨，投入台北第三選區立委選舉，最終以些微差距，敗給尋求連任的蔣萬安，這回表態要挑戰台北市長，與蔣萬安的「雙帥對決」，有沒有可能再度上演，備受關注。除了英俊形象與專業背景，吳怡農近年持續關注國防改革與青年參政議題，被視為民進黨內能吸引中間選民與年輕族群的潛力人選。代表民進黨參選台北市長的可能人選，外界曾點名社民黨苗博雅、立委沈伯洋、吳思瑤、王世堅，以及民進黨前祕書長林右昌等人。意願表將作為提名參考，預計在11月5日開會討論。台北市長選戰綠營要派誰？如今吳怡農正式宣布，也為民進黨首都戰局揭開序幕。