▲新竹驚傳地層下陷！房子矮一截，33名住戶緊急安置，施工惹禍。（圖／新竹市政府網站）

新竹市北區東大路在進行地下室施工，造成基地旁道路地層下陷，引發居民對房屋結構安全的質疑，新竹市府接獲通報，疏散33位住戶，代理市長邱臣遠到場了解狀況。整棟平房傾斜，明顯矮了一節，就怕發生危險，都發處會同警察單位拉設封鎖線不讓人靠近。消防局表示，該區共有21戶，其中2戶為空戶，共19戶、33位住戶受影響。經現場評估需進行撤離，其中27人需接受安置。都發處稍早進行聯合會勘後，對距離工地開發側深度兩倍範圍內的建築物，包括近東大路四段109、111、113、115、117巷共計5條巷弄，應列為警戒範圍。代理市長邱臣遠表示，市府對各項公共安全高度重視，建築施工必須依照標準程序進行，確保工程安全與品質。此次因工地施工引發的公共安全疑慮，經專業技師評估後，市府也指示立即停工，啟動調查釐清原因。市府會以市民安全為最高原則，在結構技師完成評估後，儘速公布結果，並依結果安排民眾返家或持續安置。