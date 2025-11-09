我是廣告 請繼續往下閱讀

Netflix最多人訂閱 漲價掀起退費潮

▲Netflix的方案與價格。（圖／翻攝自Netflix）

愛奇藝黃金、鑽石會員比一比

▲愛奇藝黃金會員方案。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲愛奇藝鑽石會員方案。（圖／翻攝自愛奇藝）

Disney+ 2種收費方式 愛看電影最適合

▲Disney+ 有2種收費方式，比較其來算淺顯易懂。（圖／翻攝自Disney+ ）

LINE TV最划算！每月66元

▲LINE TV有雙11優惠。（圖／翻攝自LINE TV）

▲Myvideo的方案相較之下簡單明瞭。（圖／翻攝自Myvideo）

MyVideo 4種方案 每月最低148元

現在想追劇、看綜藝節目，電視已經不是唯一媒介，許多人會利用串流平台追劇，而這些平台的收費方式就很重要了，花多少錢、能看到怎樣的戲、電影和節目，《NOWNEWS今日新聞》替大家整理出5大串流平台的收費懶人包，包括Netflix、愛奇藝、Disney+、LINE TV和MyVideo。前陣子Netflix調漲引發一波退訂潮，不過它的用戶還是很多，今年4月資策會調查，台灣有75％用戶有付費訂閱的習慣，Netflix（51%）就位列第一，而Netflix的收費方式分為（可新增額外成員名額，每位每月100元）、（可新增額外成員名額，每位每月100元）。而標準和高級的差異為，標準只能在2部裝置上播放，高級可以有4部；標準只能將1位未同住者新增為額外成員，高級可以有2位，另外還有畫質、音效的差異。愛奇藝有許多陸劇、綜藝節目，是許多人訂閱首選，它的會員分為，還有「連續包月」以240元續費，每次到期自動續費一個月；「連續包季」則是每3個月自動以630元續費；「連續包年」是以1990元續費，到期自動續費1年，皆可隨時取消。目前有雙11限定的優惠，每年只要1190，，連續包月、季、年也都有折扣，分別為120元、490元和1590元。鑽石會員目前則推出雙11優惠，，鑽石會員也有包月、季、年的方案，分別是120元、690元、1990元，和黃金會員的差別是，可以用4個設備觀看，以及免費解鎖加更禮，還有畫質、音效的提升。記者本身是使用「黃金會員包季」方案，可以看到熱劇最新集數，雖然畫質和音質普通，但也算清晰，不過許多陸劇的大結局前5集會需要另外付費解鎖，否則就是一天更新一集，喜歡一次追完，又不想等太久的人可能就不太適合。Disney+ 主打電影系列，PIXAR、MARVEL、STAR WARS等等，也有許多獨家播出的韓劇，像是《狂醫魔徒》、《照明商店》、《異能》等等。Disney+的收費分為標準、高級，還有額外成員的規範，，可支援2個裝置同時收看，畫質1080p；高級會員是每月335元，每年3280元（平均每月273.3元），支援4個裝置同時觀看，畫質4K&HDR。以上兩種方案，每一位額外成員每月多收80元。記者本身是使用家人的會員，已使用者立場來說，除非很喜歡看電影，否則訂閱Disney+比較不划算。LINE TV有許多自製台劇，目前也推出雙11精選優惠，台劇《零日攻擊》、《聽海湧》、《黑盒子》以及熱門古裝劇《水龍吟》、《長月燼明》、《宴遇永安》、《許我耀眼》、《不眠日》以及短劇《迎鳳歸》、《繁歡》、《進階的王妃》等都能看到，唯一的缺點是韓劇比較舊，像是《回到20歲》、《浪漫醫生金師傅》、《好搭檔》等。MyVideo的方案則有1年1780元（每月148.3元）、90天550元（每月184元）、每月250元贈Google TV Streamer 4K，或是每月250元可選4部HD高畫值電影（不含搶先版）。目前在Myvideo可以看到的強檔推薦有《人浮於愛》、《停而走險》、《鬼才要回家》、《新聞女王》、《水龍吟》等等。記者本身有付費訂閱的是Netflix、愛奇藝和Disney+，因為家人比較熟悉Netflix，因此和家人共用帳號，另外愛奇藝不只有陸劇，還有戀愛綜藝《換乘戀愛》系列，也相當精彩，Disney+則是有獨家韓劇放映，但如果只考慮價錢，以及喜歡看台劇的話，LINE TV一個月只要66元是最划算的。