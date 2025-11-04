星巴克表示，11月「買一送一再喝3天」本週咖啡優惠！周二買一送一指定品項好友分享日，輸入優惠碼「週二星享日」foodpanda外送「再折70元」；11月6日至11月7日「買一送一」連喝2天集團同慶好友分享日。摩斯漢堡表示，今周二咖啡日全時段大杯49元，早餐套餐+5元升級咖啡、MOS跨店取寄杯「買10送10」11月咖啡優惠整個月。
星巴克：11月「買一送一」喝3天！今再折70元優惠碼
11月「星巴克買一送一」再喝3天咖啡優惠！最便宜優惠推薦：
◾️周二星巴克買一送一「再折70元」！foodpanda週二指定品項好友分享日，今11月4日(二)，活動期間全日於外送平台foodpanda點購兩杯特大杯冰那堤、冰/熱美式咖啡，其中一杯星巴克招待。
2杯「特大杯冰那堤」優惠價155元（原價310元）、2杯「特大杯冰／熱美式咖啡」優惠價130元（原價260元）。幫大家試算，平均一杯特大杯冰那堤77.5元、冰／熱美式咖啡65元。
《NOWNEWS》記者推薦最便宜星巴克優惠！今天使用foodpanda星巴克週二限定優惠碼，所有用戶訂購星巴克指定專區，消費滿額279元再輸入優惠碼「週二星享日」，疊加最高「現折70元」相當於外送爽喝「店內價買一送一再省70元」，下雨天免出門排隊好划算。
◾️周四、周五「買一送一」全台門市優惠！星巴克集團同慶好友分享日，11月6日(四)至11月7日(五)，活動期間11:00-20:00，購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。
提醒大家，本活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
摩斯：買10送10！早餐套餐+5元升級咖啡 11月咖啡優惠整個月
摩斯漢堡MOS Café 遇見彩虹的咖啡時刻，11月5大咖啡優惠整個月：
◾️周二大杯咖啡49元！摩斯漢堡表示，今11月4日週二摩斯咖啡日優惠，全時段「摩斯咖啡L」49元優惠（原價60元）。
◾️早餐套餐+5元升級咖啡！即日起至11月30日，購買早餐套餐「+5元升級摩斯咖啡L」、「+15元升級豆奶奶茶L」。
◾️「買10送10」咖啡優惠跨店取寄杯！即日起（至售完為止），MOS跨店取寄杯「摩斯咖啡L 買10送10」不限冰熱。
◾️豆奶拿鐵咖啡「第二杯半價」！2杯「豆奶奶茶L」112元、2杯「豆奶拿鐵咖啡M」120元。
◾️冰橙咖啡「10元多一杯」！2杯「冰橙咖啡M」85元、2杯「耶加雪菲M」90元（限店供應）。
資料來源：星巴克、foodpanda、摩斯漢堡
我是廣告 請繼續往下閱讀
11月「星巴克買一送一」再喝3天咖啡優惠！最便宜優惠推薦：
◾️周二星巴克買一送一「再折70元」！foodpanda週二指定品項好友分享日，今11月4日(二)，活動期間全日於外送平台foodpanda點購兩杯特大杯冰那堤、冰/熱美式咖啡，其中一杯星巴克招待。
2杯「特大杯冰那堤」優惠價155元（原價310元）、2杯「特大杯冰／熱美式咖啡」優惠價130元（原價260元）。幫大家試算，平均一杯特大杯冰那堤77.5元、冰／熱美式咖啡65元。
《NOWNEWS》記者推薦最便宜星巴克優惠！今天使用foodpanda星巴克週二限定優惠碼，所有用戶訂購星巴克指定專區，消費滿額279元再輸入優惠碼「週二星享日」，疊加最高「現折70元」相當於外送爽喝「店內價買一送一再省70元」，下雨天免出門排隊好划算。
◾️周四、周五「買一送一」全台門市優惠！星巴克集團同慶好友分享日，11月6日(四)至11月7日(五)，活動期間11:00-20:00，購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。
提醒大家，本活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
摩斯漢堡MOS Café 遇見彩虹的咖啡時刻，11月5大咖啡優惠整個月：
◾️周二大杯咖啡49元！摩斯漢堡表示，今11月4日週二摩斯咖啡日優惠，全時段「摩斯咖啡L」49元優惠（原價60元）。
◾️早餐套餐+5元升級咖啡！即日起至11月30日，購買早餐套餐「+5元升級摩斯咖啡L」、「+15元升級豆奶奶茶L」。
◾️「買10送10」咖啡優惠跨店取寄杯！即日起（至售完為止），MOS跨店取寄杯「摩斯咖啡L 買10送10」不限冰熱。
◾️豆奶拿鐵咖啡「第二杯半價」！2杯「豆奶奶茶L」112元、2杯「豆奶拿鐵咖啡M」120元。
◾️冰橙咖啡「10元多一杯」！2杯「冰橙咖啡M」85元、2杯「耶加雪菲M」90元（限店供應）。